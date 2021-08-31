盤前財經大事搶先讀2021年08月31日

今日操盤前瞻

MSCI 季度調整生效

中國 8 月官方製造業 & 服務業 PMI

股東會：日盛金、健大、泰豐、味全、中航等

除權息：玉山金、彰銀、台中銀、中鋼、世紀鋼等

Delta 病毒席捲全美 麥當勞等速食店考慮關閉內用區或限制營業

據加盟商稱，考慮到 Delta 疫情持續肆虐全美，麥當勞 (MCD-US) 在內等速食店正在衡量關閉內用座位區或限制營業時間。閱讀全文...

傳 iPhone 13 將支援衛星服務 Globalstar 股價飆漲逾 60%

在傳出可望與蘋果 (AAPL-US) 合作，為 iPhone 13 提供衛星通訊技術後，美國衛星通訊公司 Globalstar(GSAT-US) 周一 (30 日) 股價飆升逾 60%。閱讀全文...

路透：OPEC + 可能維持產油政策不變 續推溫和增產

路透社引述消息人士透露，OPEC + 週三 (1 日) 可能維持產油政策不變，並持續推動原先計劃的溫和增產。閱讀全文...

中鋼翁朝棟：Q4「月來越旺」 鋼市持續暢旺到明年

中鋼 (2002-TW) 昨 (30) 日召開股東會，董事長翁朝棟致詞表示，第四季進入旺季將「月來越旺」，且國內用鋼產業受惠臺商回流帶來的投資與消費需求成長，到明年鋼市基本面都將持續暢旺。閱讀全文...

聯發科天璣 810 首獲 realme 採用 率先在印度上市

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (30) 日與 realme 共同宣布，新款 5G 晶片天璣 810 系列將搭載在 realme 新款手機，成為首款採用該晶片的手機，預計本季就會在印度上市，可望挹注本季營收。閱讀全文...

繼村田後 太陽誘電馬來西亞 MLCC 廠也傳停工 供給再添變數

繼村田製作所福井工廠停工後，另一日本被動元件大廠太陽誘電 (Taiyo Yuden) 位在馬來西亞的砂拉越 (Sarawak) 廠區，也傳出部分員工染疫，因此將停工至 9 月 10 日，由於該廠區是太陽誘電當地生產 MLCC 的主要工廠，再為 MLCC 供給再添不確定因素。閱讀全文...

越峰掌握碳化矽粉料 搭第三代半導體趨勢出貨逐步增

電感鐵芯廠越峰 (8121-TW) 除了鐵芯出貨優於預期，在碳化矽 (SiC) 相關的粉料上也報捷，其中高純度碳化矽粉料已小量出貨給台灣與國外矽晶圓等相關廠商，並有不只一家客戶採用，且出貨量持續增長。閱讀全文...

同欣電站穩汽車封裝領先優勢 外資估明年每股賺 13 元

外資昨 (30) 日出具報告指出，同欣電 (6271-TW) 在車用 CMOS 影像感測器 (CIS)、陶瓷 / 特殊封裝均處於領導地位，隨著汽車、航太業發展，加上高可靠度的封裝趨勢成形，明年每股純益將達 13 元，外資重申買進評等，目標價維持 282 元。閱讀全文...