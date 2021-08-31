張志誠觀點：有基本面和前景 進可攻退可守 原來藏在這些產業？

全球央行年會美國聯準會主席鮑爾發表演說，內容並沒有太大的意外，年底附近可能逐步縮減購債規模這已經是大家預期內，由於疫情衝擊還沒有明顯趨緩，聯準會還沒有升息的打算，市場也把這解讀成偏向鴿派的作法，不確定性消除激勵美國三大指數 8/27 齊聲上漲，費城半導體指數大漲 1.96% 即將挑戰前波高點，那斯達克指數則是來到 15144 再創歷史新高點。8/30 美股仍然是呈現上漲的趨勢。

台股大盤昨日量縮到低於 2700 億，終場收漲 186.59 點，碰到上方的季均線壓力，從 8/20 的低點後已經連續反彈 6 個交易日，市場已漸漸越來越相信這會是個強力的 V 轉，大盤後面可觀察能否克服 8/5 的 17643 高點，若成功克服代表低破低的結構將被扭轉。

BDI 波羅的海乾散貨指數 8/27 來到 4235 繼續緩漲創新高，繼續上漲的 BDI 指數就是運能還沒緩解的最直接證據，中國鐵礦石價格受到官方大力打壓粗鋼產量影響，從 7 月中的高點一度修正將近 40%，如此大幅度的價格下殺也吸引了國際鐵礦石的抄底增加庫存的買盤，國際鐵礦石貿易量增加還是得依賴散裝航運載送，巴西最大礦商淡水河谷搶租海峽型散裝船，導致 BCI 指數上漲，鐵礦石價格跳水而 BDI 指數卻仍強勢，這也透露出散裝船需求根本沒受到影響，鐵礦石是國際基建投入的硬需求，中國減產初級鋼品的政策只能造成短暫影響。

再來是貨櫃航運公司缺櫃和船型大不靈活的關係，越來越多本來是要由貨櫃輪運送的貨物，攬貨業者開始把貨櫃分散到散裝輪大船，雖然這可能會增加平均每貨櫃的運送成本，但是為了能縮短運送時間才是託運人主要考量，從貨櫃輪轉單到散裝輪的效應將進一步推升散裝船運價，散裝大船為主的新興 (2605-TW)、裕民(2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 後勢仍然看好。

在台積電 (2330-TW) 通知客戶產線全面漲價後，聯電 (2303-TW)、世界先進(5347-TW)、力積電(6770-TW) 除了也有新的漲價計畫之外，也傳出跟下游客戶簽訂保證價格和保證供貨量的協議，合約期限 2-3 年，這也顯示晶圓代工現在是賣方市場，供不應求，客戶才需要冒著後面晶圓可能跌價的風險先跟晶圓廠用議定的價格拿到產能，這樣的協議可以讓晶圓廠滿足那些對產能有急迫需求且願意出高價的客戶，同時從這些客戶中創造更大利潤。

下游客戶能否承擔風險或是把成本轉嫁出去，這不是晶圓廠能決定的，但若晶圓廠跟更多客戶簽定保量保價的合約，對晶圓代工廠來說，等於是鎖住未來 2-3 年的營收，對營運穩定有很大幫助，而且也把末來變動的風險轉移給下游客戶，唯一對晶圓廠不利的可能性就是未來晶圓的需求和漲價幅度又更大，但以目前市場本身就缺產能的狀況來說，晶圓廠跟客戶簽定的保價協定價格也不可能太低。疫情方面，美、日的感染人數仍多，變種病毒仍不斷出現，遠距和 5G 資訊設備的需求還沒減緩，汽車晶片仍缺，未來晶片缺貨情況何時緩解還是未知數，而晶圓代工廠有合約保護，營收已穩住基本盤，進可攻，退可守，逢大盤震盪修正，聯電 (2303-TW)、力積電(6770-TW) 以成熟製程為主，若有低檔好買點，投資人可注意。

想知道未來更多個股和產業的分析嗎？記得要加入我的 LINE 粉絲團。

股市帝國張志誠 LINE 粉絲團

https://lin.ee/mPZB06s

股市帝國張志誠 YOUTUBE 影音頻道

https://www.youtube.com/channel/UCCe4ROy5DoIHyvpKD961PuA

股市帝國張志誠 TELEGRAM 頻道

https://t.me/morehappy1688

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險