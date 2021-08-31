中航看缺船問題難解 Q4旺季運價可望續漲

散裝航商中航 (2612-TW) 今 (31) 日召開股東常會，總經理戴聖堅表示，塞港缺船的問題短期難以解決，預估進入第四季散裝的傳統旺季後，運價仍會持續上漲。

戴聖堅說明，中航擁有 10 艘海峽型船舶，主要以鐵礦砂載運為主，並無載運糧食或貨櫃，而雖有部分散裝業者將船舶改為貨櫃輪，但中航並未有此打算。

戴聖堅進一步指出，旗下船舶並不做現貨市場，獲利平穩，不會因現貨市場運價波動而大起大落，但在運價上漲的市況下，有助推升換約表現，第四季將有 2 艘船舶換約。

此外，戴聖堅提到，中航今年與青島北海船舶重工合作，導入符合國際海事組織頒佈第三階段船舶能效設計指數的最新造船技術，建造 2 艘 21 萬載重噸 Newcastlemax 型節能環保散裝貨輪，預計 2023 年交船。

而此 2 艘 Newcastlemax 型船舶每艘造價 5850 萬美元，目前造價逾 7200 萬美元，已增值逾 2700 萬美元。

此外，針對倉儲物流業務，中航說明，台北港持續發展中，貨櫃集散站的發展雖有威脅也有新商機，將在內陸運輸和倉儲物流各項營運積極進行調整，以因應市場變化。