【路博邁投信】路博邁投資長觀點：大數據－為經濟重啟概念股帶來新觀點

@作者：Kai Cui，股票數據科學研究主管－股票研究團隊、Charles Murphy，資深研究分析師－股票研究團隊

根據我們近期針對 Delta 變種病毒株的疫情研究結果，數據科學不僅有助於我們掌握疫情變化，更可用不同方式解讀另類資料，從中擷取具體可用的資訊並制訂投資觀點。

本週投資長觀點邀請 Kai Cui 與 Charles Murphy 擔任客座作家。

路博邁股票研究團隊不間斷地找尋評價遭到錯估的個股或產業，特別是表現落後、但後市有望反彈的企業－例如近期的美國休閒旅遊類股。Delta 變種病毒株從 6 月中開始在全美肆虐，至今美國每日新增確診案例已攀升 10 倍，令「經濟重啟」概念股表現受挫。

然而，我們的基本面分析師不認為這是價值型投資機會。儘管路博邁健康護理產業分析師 Terri Towers 樂觀期待未來確診人數將下降，但是每天看到如此大量的新增確診案例，不免讓許多人擔心美國的疫情可能會再嚴重惡化下去。

對此，我們的數據科學家抱持不同看法，且經過一連串深入的討論後，此次數據科學家發佈的最新研究結果大大改變基本面分析師看待美國旅遊業的觀點。

我們運用數據科學分析並預測未來疫情發展的趨勢，並採不同的方式解讀另類資料，從中擷取具體可用的資訊並制訂投資觀點。

趨勢

事實上，從我們首批分析數據來看，美國旅遊業的前景並不樂觀。

根據我們過去與線上旅行社的合作經驗，我們發現旅遊業者常以網路關鍵字的搜尋量，作為評估未來訂單的主要領先指標。故此，路博邁的數據科學家開始自行收集並分析網路關鍵字的搜尋結果，甚至到最後許多旅行社都反過來向我們詢問網路關鍵字的最新搜尋趨勢。

根據我們的分析結果，英國在 7 月全面取消防疫禁令之後，旅遊相關的關鍵字搜尋量確實有稍微增加，但是美國仍延續 4 月以來的下滑趨勢。

不過，我們接著分析疫情本身的數據，卻呈現另一番景象。

Delta 變種病毒株的疫情已過高峰？

我們比對美國各州（以及其他多個國家）的疫苗接種比例，以及由多種人口移動數據組成的人流指數－例如來自大眾交通工具、Google、與蘋果手機的統計資料，並將美國各州進行分組，包括「安全地區」（意即疫苗接種比例高，但是外出移動的人口比例低），以及「危險地區」（意即疫苗接種比例偏低，但是外出移動的人口比例高）。

我們將上述資料與新增確診案例數目加以比對，發現一個相當有意思的現象。

一如我們預期的是，密西西比州、愛達荷州、與阿肯薩州等「危險地區」是 Delta 變種病毒株確診案例率先擴散且大幅增加的地區，因為未接種疫苗的民眾外出旅遊並散佈病毒。最令人驚訝的是，儘管這些「危險地區」的外出移動人口比例穩定維持在高點，但是新增確診案例似乎已進入高原期並停止攀升，某些地區－例如密蘇里州－的新增確診案例甚至開始下降。

換句話說，部分危險地區的 Delta 變種病毒株確診人數之所以下降，靠的並非限制人流與社交活動，而是病毒傳播速度自然而然衰減－這與 Terri 在一個月前提出的觀點不謀而合。根據這些資料，我們的數據科學家認為全美新增確診案例料將在 1 週內見頂。

倘若如此，旅遊業與其他受惠於經濟重啟的產業將展現高於分析師原先預期的投資吸引力。

顛覆

路博邁從 4 年前開始將數據科學融入證券分析的流程之中，此次案例亦進一步印證這些年來我們累積的寶貴經驗。

首先，基本面分析師習慣以每季一次的頻率收集企業基本面資料與新資訊－例如獲利報告與法說會內容，但是另類資料卻可每週、甚至每天提供最新資訊。

其次，單一資料來源只能單純提供資訊，但若將多種不同統計頻率或是預測時間較長的相關資料拿來相互比對，可以讓我們以不同的視角與觀點詮釋資訊。

第三，我們必須仰賴基本面分析師的協助，設計數據科學研究計畫並聚焦相關且重大的議題，藉此產出直觀且易於掌握之研究成果與投資觀點。同樣重要的是，數據科學家必須挑戰基本面分析師的假設，因為基本面分析師用的不見得是最新、最完整的資訊。

最後，基本面分析師與數據科學家必須密切合作，懂得彼此思考的語言與脈絡。換句話說，除了學習 Python 等程式語言之外，產業與個股分析師必須懂得判讀另類資料，而數據科學家也必須具備充分的經濟學與商業概念。

如此一來，我們方可發掘出乎意料、違反直覺、甚至是顛覆性的研究洞見。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所含資訊反映文件編製日觀點，其資料來自路博邁認為可靠之來源。路博邁並不對本文件內任何資料之正確性為任何陳述或保證，亦不保證這些資料所為之任何估計、預測或意見將會實現。本處所表達之意見，可能在文件發布後隨後續條件變化。本資料僅供參考，本公司並不針對個人狀況提供投資建議，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的及其投資風險，並承擔投資損益結果，不應將本資料內容視為投資之唯一依據。本文提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。