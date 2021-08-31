壽險業太會操盤 前7月稅前盈餘3042億元翻倍賺

壽險業今 (2021) 年累計前 7 月稅前盈餘大賺 3042 億元，不但年增率高達 102.1%，且續創歷史新高紀錄，保險局副局長張玉煇表示，壽險業獲利倍增主要來自於淨投資損益增加 1728 多億元，光是投資的資本利得就占獲利比重約 57%。

金管會今 (31) 日公布壽險業 7 月損益，壽險業若完全不避險，累計海外投資匯兌損失達新台幣 1982 億元，其中，避險工具換匯成本 817 億元，但避險工具有評價利益 11173 億元，再加上收回 129 億元的外匯準備金，一來一往下，才讓匯兌總成本壓在 1497 億元。

新台幣 6 月、7 月都呈現貶值，讓壽險業海外投資避險成本降低，6 月單月匯兌成本僅增加 143 億元，為今年以來次低。

但截至 7 月底，新臺幣兌美元匯率相對於去年底升值幅度為 1.9%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 333 億元，月增 14 億元，不過仍較去年底減少 129 億元。

壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 累計為 4818 億元。

台股雖然 7 月下跌 2.86%，但因為壽險業操盤精準，讓淨投資損益大增，推升前 7 月稅前盈餘 3042 億元，較去年同期增加 1537 億元，且早已賺超越去年全年。連帶壽險業淨值也水漲船高，累計前 7 月為為 2 兆 6725 億元，較去年同期增加 2,846 億元或 11.9%。