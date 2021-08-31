貿聯-KY漲價效益浮現 Q2純益季增7成 EPS 4.13元

連接線束廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (31) 日公告第二季財報，在毛利率回升下，稅後純益 5.51 億元，季增 78.1%、年增 9.6%，每股純益 4.13 元；上半年稅後純益 8.61 億元，年增 16.2%，每股純益 6.48 元。

貿聯第二季營收 70.16 億元，季增 14.4%、年增 33.2%；毛利率 23.8%，季增 1.6 個百分點、年減 2.5 個百分點；營益率 10.8%，季增 4.2 個百分點、年減 0.4 個百分點；稅後純益 5.51 億元，季增 78.1%、年增 9.6%，每股純益 4.13 元。

貿聯上半年營收 131.5 億元，年增 28.7%；毛利率 23.1%，年減 2.1 個百分點；營益率 8.8%、年減 0.7 個百分點；稅後純益 8.61 億元，年增 16.2%，每股純益 6.48 元。

貿聯第二季受惠資訊、車用、工業用、醫療，四大產品線同步成長，帶動營收衝 70 億元新高，加上漲價反映成本，毛利率走勢也自首季低點回升，帶動獲利表現重返正軌。

展望下半年，貿聯看好動能將來自資料中心、電動車、儲能以及再生能源、半導體等；其中在車用方面，電動車隨著主要美系客戶中國廠擴大產能，新車型即將量產外，另一美系新創車廠也將開始量產，貿聯也對下半年車用需求保持樂觀。

資料中心線束則受惠商用客戶增加資本支出而將帶動需求持續成長；半導體設備線束則在智能運算、通訊科技提升等多重需求，以及 IC 缺貨的推力下持續受惠；電器則隨著長期產品組合優化，獲利逐步提升。

貿聯四大產品線上半年營收占比，資訊 35%、電器 28%、工業 18%、車用 17%，其他 2%。