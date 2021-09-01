【富蘭克林】逢回布局雙技產業，提前卡位旺季行情

美國景氣復甦，企業獲利成長強勁，帶動 2021 年以來美股表現出色，其中，科技股財報繳出佳績，新冠疫苗研發頻獲突破，輝瑞 / BioNTech 新冠疫苗獲美國 FDA 完全核准，帶動市場樂觀情緒，那斯達克指數今年以來至 8/27 止上漲近 18%，屢創新高 (彭博資訊，原幣計價總報酬)。

富蘭克林證券投顧表示，市場權衡變種病毒風險、經濟前景及聯準會貨幣政策動向，可能牽動美股後續波動加大，然而，在穩健的基本面支持下看好美股中長期多頭格局不變，如股市回檔建議視為進場機會，科技及生技醫療產業在數位轉型及新藥創新的趨勢加持下具長期潛力，建議投資人採取逢回分批加碼或者定期定額的方式投資。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，展望未來十年，在國家安全及經濟考量的推動下，預估所有經濟領域，包括私部門及公部門，均將對創新進行大量投資，包括 5G、自動化、機器學習，機器人技術的整合可望提高生產力。數位化需求增加，可望帶動新一波科技投資的浪潮，看好數位轉型仍處於早期階段，未來數年將強勁增長，科技產業提供參與數位轉型主題的結構機會。可從數位轉型趨勢受益的個股為富蘭克林坦伯頓科技基金的核心配置，囊括人工智慧、雲端運算、電子商務、數位支付、5G 等概念股。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡 ‧ 麥可羅認為有三大理由支持生技股後市，第一，人口老化需求推動產業增長，第二，新藥研發給產業帶來成長動力，生物創新藥物、腫瘤標靶藥物的研發不斷取得突破性進展，讓無藥可醫的疾病看到治癒的希望，生物科技的發展為產業帶來增長機會，第三，評價低估具成長空間，隨著全球許多地區重新開放，生技產業也開始恢復相關的研發臨床試驗以及產品銷售，預期評價相對被低估的生技股將有成長空間。富蘭克林坦伯頓生技領航基金以美國為主，看好美國生技製藥商的技術領先優勢，在大型及中小型生技股比重約六成：四成 *，基金精選技術門檻高、醫療需求尚未獲得滿足的利基領域，聚焦癌症免疫療法、精準腫瘤、基因療法及孤兒藥等領域的投資機會。

<本頁不代表對任一個股的買賣建議>< 本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 > 投資中國比重指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重，依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

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