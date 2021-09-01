Subaru遭東南亞疫情波及 日本工廠將停工數日

日本汽車製造商速霸陸 (Subaru)(7270-JP) 在週三 (1 日) 表示，日本國內的汽車組裝工廠等將於 9 月 7 日至 9 月 10 日之間的 4 天時間停止生產作業。理由在於東南亞的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，導致零件調度出現問題。

該公司沒有公布減產台數，不過 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的全球生產台數目標仍維持在 99 萬輛不變。關於這回暫時停工所導致的汽車生產數量減少，日後也將透過工作日期的更動等方式、來進行生產台數的調整。

即將於 9 月 7 日展開暫時停工的，除了速霸陸群馬製作所 (日本群馬縣太田市) 的「本工廠」和「矢島工廠」之外，還有生產引擎和變速箱的「大泉工廠」(群馬縣大泉町)。

群馬製作所有生產休旅車的「Forester」及「XV」、以及旅行車的「Levorg」等。而不論是哪一種車款，也都預計在 9 月 13 日的時候重啟生產。

東南亞的新冠肺炎疫情再度惡化，也使得日本多家從事乘用車或卡車生產的汽車製造商們遭受波及。像是豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 先前就宣布從 8 月下旬之後、日本國內 14 座工廠的部分產線要暫時喊停。另外，日野汽車 (Hino)(7205-JP) 和五十鈴汽車 (Isuzu)(7202-JP) 的主要工廠，也都在 8 月的時候實施了暫時停工。