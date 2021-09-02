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新冠變種Mu更狡猾 恐讓全部疫苗失效

鉅亨網編譯羅昀玫
新冠變種Mu更狡猾 恐讓全部疫苗失效 (圖片：AFP)
新冠變種Mu更狡猾 恐讓全部疫苗失效 (圖片：AFP)
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週三 (1 日)  世界衛生 (WHO) 正關注新冠變種 Mu，將其列入「值得注意 (variant of interest)」變異株名單中，因為該變異株具有免疫逃脫特性，恐讓目前全部的疫苗失效。

世界衛生組織週二發布每週新冠流行病學報告，其中首度在哥倫比亞發現的 Mu 變異株 (又稱 B.1.621) 於 8 月 30 日加入世衛組織的「值得注意 (variant of interest)」變異株名單中。

世衛表示，Mu 變異株有一系列的變異，顯示可能具有免疫逃脫 (immune escape) 特性，也就是逃過人體免疫反應。這意味著 Mu 變異株恐讓目前疫苗無用武之地、全部失效。

(圖片：AFP)
Mu 變異株具有免疫逃脫 (immune escape) 特性 (圖片：AFP)

Mu 變異株目前需要進一步研究，以確認它是否會被證明更具傳染性、更致命或對當前的疫苗和治療具有更強的抗藥性。

世衛向病毒演化工作小組提交的初步資料顯示，恢復期和疫苗血清中和能力的下降類似於 Beta 變體，但這需要進一步的研究來證實。

Mu 變種病毒最早於 2021 年 1 月哥倫比亞發現，目前已入侵超過超過 26 個國家，Mu 變種有佔據哥倫比亞近 39% 的新增確診病例， 

世衛目前已列出 5 種「值得注意」變異株，除了「Mu」，還有「Eta」、「Iota」、「Kappa」及 6 月剛加入的「Lambda」。

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