〈台股盤中〉獲利了結賣壓出籠 指數紅翻黑一度大跌百點

台股今 (2) 日早盤受資金進駐半導體股，晶圓代工雙雄、IC 設計類股成多方焦點，聯電股價刷新 21 年新高，扮演穩盤要角，不過，由於高檔獲利賣壓沉重，多檔個股迅速漲勢收斂，壓抑指數震盪翻黑，跌點一度對大達百點，多頭拚守穩季線，預估今日成交量逾 3600 億元。

權值股方面，台積電盤中小漲，不過午盤前平盤附近震盪，聯發科則受惠對手高通成本上漲，今日續漲，鴻海一度站上季線，另外金控、台塑四寶等大型權值股普遍股價小跌，壓抑盤勢。

觀察資金流向，貨櫃三雄人氣退潮，航運股成交比重降至 20%，電子股則攀升至 65%，其餘鋼鐵、金融各近 3%，以漲幅來看，電子、航運均小漲，鋼鐵因賣壓出籠，重挫 1% 以上。

今日盤面焦點仍由半導體股帶頭，除聯電大漲衝高，多檔 IC 設計股也率先表態，矽智財業者受惠晶圓廠調漲代工費用，市場看好業者收入也可望增加，今日族群重獲市場青睞，M31 一度漲停，表現最強勢，智原、創意也各有 3% 以上的漲幅。

另外，凌陽法說報喜，訂單已看到明年，今日一度衝破 45 元，漲幅達 7% 以上，其餘如晶宏、鈺創漲幅均收斂。

展望後市，台股近日隨著晶圓雙雄上漲，推升指數回升至季線之上，不過受限量能明顯收斂，若要消化前方賣壓，仍需交易量回升，預計短線維持震盪整理，突破前高不易。