Darren Lau：爲什麼這麼多人愛 Loot？

Loot 最終代表的是 NFT 構建塊，能飛多高完全取決於社區的集體想象力上限，它是 NFT 領域的範式轉變。

撰文：Darren Lau，著名區塊鏈投資人

NFT 項目 Loot 僅僅在 5 天前開始空投，憑藉簡單的文本行而不是花哨的 jpg 圖片，席捲了整個 NFT 社區。

先說說 Loot 究竟是什麼？

這是一個看似簡單的概念。

「只是一個黑色背景的 TXT 文件，」由一組隨機生成的冒險家戰利品組成。 事實上，任何人在 Loot 這個項目啓動時可以免費鑄造。其創始人 Dom Hofmann 是 Twitter 旗下短視頻共享應用 Vine 的聯合創始人，也創辦了 NFT 社區 Blitmap 以及視頻遊戲項目 Supdrive。Hofmann 沒有設置任何二次銷售費，他允許社區以他們想要的任何方式使用 Loot NFT，不受他的影響。

乍一看，感覺 Loot 就像任何其他常規 NFT 空投一樣——事實上，它確實在開始時不引人注目，鑄造 Loot 代幣的活動甚至沒有導致網絡擁堵而造成 Gas 費用上漲）。

不過，經過進一步思考，它的實質遠不止於此：它可能代表 NFT 領域的範式轉變，變得更好，使我們更接近於交叉兼容遊戲。

Loot 最終代表的是 NFT 構建塊，能飛多高完全取決於社區的集體想象力上限。感覺是幾乎整個社區在實時構建一個開源角色扮演遊戲（RPG）。他們顛倒了整個劇本的事實，是每個人都對它感到如此興奮的原因。

這是因爲 Loot 本質上是一種最小可行產品，任何人都可以予以採用和擴展、構建、衍生和完成，以自己想象的任何方式完成。到目前爲止，社區至少對 NFT 的這種新發展角度表示歡迎，從他們的積極參與以及圍繞該項目建立的知識深度中可見一斑。每個人都想成爲其中的一部分。

回顧一下去年的 DeFi 之夏，以及像貸款和去中心化交易所（DEX）這樣的 DeFi 樂高積木觸發了新的樂高積木（如 Yield 收益聚合器）的出現。

現在類似的現象也發生在 Loot 項目上。

項目方對 Loot 沒有任何官方解釋的決定，是對不斷增多的文字版 NFT 的巧妙而大膽的設計。社區被賦予了對 Loot 的完全自主創作權。想象一下，如果你喜歡一個 Punk 的某些特徵，但不喜歡整個 Punk 的外觀，如果你改變它，以適應你的風格，你所擁有的這個 Punk 的「身份」遭到破壞。

而對 Loot 而言，由於它的持有者擁有完全的創作自主權，人們可以輕鬆地根據自己的口味制定新的設計，整個社區都會蜂擁而至，稱讚它「看起來很稀有」。

可以說，沒有官方藝術品這一事實會讓社區製作的藝術品更加獨特，因爲每個藝術家對 Loot 都有自己的解釋，從而可以更廣泛地擴展其知識。

哇！你創造了一個全新的原語！

Loot 是 NFT 的演變，對社區創造力和圍繞它開始形成的項目押注看漲期權。 它在協作性特徵和創造力中都充分包含了生態系統的本質，併爲我們認爲已經看到充分了解的領域注入了新的想法。

具有諷刺意味的是，這只是一個「TXT」文件，這是我們亟需的完美寫作驅動力； 現在每個人都有機會擴展它的知識庫。

這就引發了一個大問題，你如何對 Loot 估值？

你如何對一個 TXT 文件估值？

您如何對一件在社區的無限創造力幫助下繼續完成的藝術品進行估值？

按其中部件的稀有性總和計算？

讓整個套裝激動人心的特殊裝備？

背後派系的 Meme 玩梗實力？

或者甚至是自下而上的去中心化遊戲生態系統理論 (感謝推特大 V @Fiskantes 對這一術語的貢獻) 的具體實踐。

老實說，迄今爲止沒有正確的答案，但我們肯定會全力以赴。

也許隨着 Loot 周邊的知識庫不斷增長，人們也可以更好地確定 Loot 代幣的內在價值。