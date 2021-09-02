〈台幣〉股匯不同調 量縮連5升收27.732元

台北股匯今 (2) 日走勢不同調，台股下挫逾 150 點，退守 17300 點，新台幣兌美元匯率則連續 5 個交易日上揚，早盤再度升破 27.6 字頭，但外資觀望縮手，升幅逐漸收斂，終場小升 1 分，以 27.732 元作收，台北外匯市場成交值萎縮至 7.29 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 27.72 元開出，雖然外資盤初偏匯入，帶動台幣走升，最高來到 27.68 元，升值 6.2 分，但匯入力道不如先前強勁，進口商也有買匯需求，因此壓抑升幅，終場收 27.732 元，小升 1 分，交投冷清。

台股今天盤中湧現賣壓，終場下跌 154 點，收全場最低 17319 點，失守季線及 5 日線，外資終止連續 4 個交易日買超，轉為賣超約 24 億元，三大法人同站賣方。

台股進入股息密集發放期，近 2 日合計超過 770 億元，其中包括兆豐金 214 億元、大立光 122 億元，預期外資領到現金股利後，還是有匯出的可能，因此，預料台幣升值力道將受到壓抑，恐陷盤整格局。

根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.29%，菲律賓幣升值 0.43% 為亞洲最強勢，歐元、日圓約升 0.35%，新加坡幣升 0.12%，新台幣與人民幣也小幅升值，唯獨韓元兌美元重貶 0.37%。

美國「小非農」ADP 就業報告遜色，跌破市場眼鏡，美元應聲跳水，周四初請失業救濟金人數、周五非農報告將陸續公布，若數據依舊令人失望，外界預期 Fed 將保持鴿派態度，並重新評估縮減購債的時程。