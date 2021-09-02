工業富聯收購恒驅電機63%股權 布局新能源車關鍵零組件

鴻海 (2317-TW) 今 (2) 日公告，旗下工業富聯 (601138-CN) 子公司深圳市裕展精密，將收購恒驅電機 63% 股權，交易金額人民幣 3.78 億元、約當新台幣 16.2 億元，佈局新能源車無刷直流電機及驅動控制器等關鍵組件。

工業富聯執行長鄭弘孟表示，工業富聯的新能源車聚焦在電驅電控、智慧車載以及工業互聯網等三大領域，新能源車未來將會朝向電動化、網路化、智能化升級發展，產業鏈的技術實力也將日漸集中。

恒驅電機成立於 2012 年，業務及產品涵蓋高效節能、智慧控制的無刷直流電機、永磁同步電機及其驅動控制器的定製及開發，尤其在汽車部件、通信器材、醫療設備等行業具備領先技術優勢。

工業富聯表示，投資恒驅電機也秉持公司的光機電整合 (Component Module Move, CMM) 營運模式理念，目標形成研發、製造到市場之垂直整合的生態目標，打造自主可控的完整產業鏈，涵蓋更多高毛利產品。

工業富聯自 8 月中以來投資、合作案頻頻，包含參與投資「東南數位化轉型投資基金」，探索中國東南區域半導體相關機會；也與鋁製品大廠創新金屬策略聯盟，致力為新能源車「減重」；今日再投資恒驅電機，加速轉型升級步調。