小狐狸統治的插件錢包市場會有新對手嗎？多鏈錢包 XDEFI 打算髮起挑戰

XDEFI 錢包最初由 THORChain 孵化，它試圖通過提升用戶體驗和跨鏈資產管理來對 MetaMask 發起挑戰。

撰文：Archon，Qi Capital 委員會成員

編譯：Perry Wang

外界對加密貨幣、非同質化代幣（NFT ）和基於區塊鏈的去中心化應用（DApp）燃起極大興趣，推動加密資產估值高企，使用人數一路飆升。而幫助用戶與加密元宇宙（Metaverse）和 DeFi 協議交互的軟件工具，特別是交易平臺、錢包和投資組合跟蹤工具，也在這一趨勢中大爲受益。

Web 3.0 錢包也從這種不斷增長的需求中獲益匪淺。

用戶以非託管方式存儲自己的加密資產，在互聯網上執行交易，並與各種 DApp 交互。因此，人們所熟知解決方案的使用量隨之激增，例如 MetaMask，它在 2021 年 4 月達到了 500 萬月活。同時，一些從零起步的新工具也募集到大筆融資。

MetaMask 月活用戶數量自 2020 年以來激增。來源： Consensys

在本文中我們會經常提到 MetaMask，因爲它是 XDEFI 錢包顯而易見的主要競爭對手，並被加密貨幣人士廣泛使用。

當前「錢包領域」並非十全十美

儘管普及率強勁增長，但我們依然應該注意到，大多數加密錢包都面臨兩大挑戰：

可用性；

缺少多鏈功能

結果就是用戶體驗：很蠢。

對於以前沒有這種經驗的加密萌新來說，管理和交易加密資產很複雜。 它涉及密鑰管理、安全存儲助記詞、驗證交易等等，但與 Web3.0 和 DeFi 協議交互增加了一個全新的複雜層。突然之間，用戶必須處理諸如代幣批准、ERC20 合約 ID、Gas Limit 或 nounce 等神祕問題。在不犧牲安全性的情況下將這種複雜性降至最低，是一個非常棘手的平衡工作，沒有多少錢包能做得很好。

以太坊（現在還包括幣安智能鏈）上的 MetaMask 是使用最廣泛的錢包，但作爲用它進行了 1000 多次交易的資深用戶，我不得不承認對它真是又愛又恨。我花了無數個小時處理各種問題，每個 DeFi 重度用戶都可能有切身體會。

歡迎來到多鏈和跨鏈世界

可用性不是我們在多鏈和跨鏈場景中面臨的唯一主要挑戰。

儘管以太坊在 DApp 和 DeFi 領域佔據主導地位，但我們已經步入了一個多鏈世界，其中有多條區塊鏈存在。BSC、Terra、Solana 等平臺已經獲得了關鍵的用戶基數，並體現出某種差異化特色。以太坊的側鏈（如 Polygon）和第 2 層（L2）解決方案（如 Arbitrum 或 Optimism）大有用武之地，但也增加了更多的複雜性。

所以說，我們是生活在一個多鏈的世界裏嗎？ 是的，但我甚至相信可以稱之爲跨鏈世界。

互操作性是 2021 年區塊鏈領域最重要的主題之一，其理由是非常充分的，因爲我們希望自己的數字資產和收藏品（例如，以 NFT 的形式）在不同的區塊鏈中都能有效且具有流動性——理想情況下不需要中介。這是 THORChain 等項目取得成功的原因，因爲它們允許在多條不同區塊鏈之間轉移價值。其他解決方案（區塊鏈或協議）嘗試將至少少量不同的區塊鏈相互連接起來，例如，Kava、Sushiswap。

Thorchain 是跨鏈解決方案的完美示例，橋接了多種第 1 層（L1）資產。 資料來源： Swishlabs

XDEFI 錢包是什麼

XDEFI 錢包試圖通過專注於直觀的用戶體驗和跨不同區塊鏈管理多種加密資產，來解決上述兩個問題。 此外，XDEFI 團隊堅信未來是多鏈的世界，他們的說法強調了這一點：

「XDEFI 認爲，整個加密生態系統不會只存在於一個網絡中。 相反，我們相信多鏈的未來。爲了迎接多鏈未來的出現，我們需要構建更有效的跨鏈基礎設施。」

XDEFI 錢包一直在測試中，我是少數幸運的 Beta 測試用戶和「Golden Ticket」的擁有者（總共大約 500 個）之一。正在進行的 beta 測試實現了生產規模的錢包使用，並通過在線社區推動，每個測試人員都可以提供反饋。

XDEFI 錢包將首先通過 Chrome 和 Brave 的瀏覽器擴展的形式出現，其他實現途徑（支持更多瀏覽器、桌面錢包、移動錢包）很可能會隨着普及率的增加而跟進。

XDEFI 有何不一樣？

XDEFI 團隊圍繞 Web3.0 和跨鏈主題，專注於錢包的幾個核心用例，使用戶能夠：

接收、發送和存儲數字資產，無論其原生鏈是哪條區塊鏈

接入任何區塊鏈應用

在協議之間無縫切換

管理多個平行賬戶和多種加密資產

獲取原生 DeFi 功能

管理和可視化顯示收藏品 (NFT)

XDEFI 最近還宣佈他們支持在其錢包中可視化展示收藏品 /NFT。

最近的里程碑之一是對硬件錢包的支持，尤其是對 Ledger 的支持。我還能夠注意到，對 Beta 測試的社區反饋不斷在產品中實時予以體現，帶來大量（主要是與 UI 相關的）改進。

爲了更好地瞭解 XDEFI 錢包的工作原理及其外觀，我將通過選定的屏幕截圖指導您完成基本的工作流程。有關更多詳細信息，請參照基本指南第 1 部分和第 2 部分。

安裝 XDEFI 錢包

現在用戶可以訪問 XDEFI 錢包網站，或者在 Google Chrome 和 Brave 瀏覽器中，從 Chrome 網上商店安裝 XDEFI 錢包。

錢包參數設置

用過其他瀏覽器錢包就知道，可以創建新錢包或導入現有錢包。在這一過程中，系統會要求您設置安全密碼、安全備份恢復密碼並保存密鑰庫文件。

XDEFI 錢包參數設置

創建一個或多個賬戶

XDEFI 錢包讓您可以創建和管理多個單獨命名的帳戶。每個賬戶都有一組預先規定的加密資產（默認爲 BTC、ETH、BNB、LTC、RUNE、BCH），但您可以自由決定具體包含哪些資產，併爲每個賬戶設置不同的資產集。

平行管理多個跨鏈賬戶

用戶可以添加到錢包的代幣列表幾乎是無窮無盡的，因爲所有 ERC20、BEP2 （幣安鏈）和 BEP20 （幣安智能鏈）都能支持，其中許多已經可以搜索，其他可以通過提供代幣合約地址手動添加。

XDEFI 錢包和 Thorswap 的交互

當與 DeFi 協議交互時，具體實踐中會是什麼樣子？ 讓我們以 Thorswap 爲例，您可以簡單地選擇 XDEFI 錢包作爲要接入的多個錢包之一（因爲 Thorswap 是一個跨鏈去中心化交易所 DEX，您可以平行接入多個錢包）。

Thorswap 默認支持 XDEFI 錢包

現在，您只需連接一個多鏈錢包就可以使用 Thorswap 來互換原生 L1 資產（以及 ERC20、BEP2 和 BEP20 資產）。

Thorswap 實現了在不同區塊鏈之間互換原生加密資產

幕後團隊

XDEFI 已經成功建立了一個橫跨所有技術前沿的跨職能和國際化團隊，在 Emile Dubié 和 David Phan 兩位聯合創始人的帶領下運行該項目。

投資機構和投資人

XDEFI 錢包最初由 Thorchain 於 2020 年 8 月孵化，作爲其跨鏈生態系統的重要組成部分。此後 XDEFI 還完成了種子輪融資，Delphi Ventures、Mechanism Capital、Alameda Research、Erik Voorhees （Shapeshift）、Sebastian Audet 和 Suhail Gangji （Zapper）以及來自 Aave 的 Mark Zeller 等重量級機構和知名投資人蔘與了種子輪融資。

關鍵的成功要素

有幾個標準會影響到 XDEFI 錢包的成功，其中有幾個可以直接受到團隊的影響，有些則取決於外部因素。 我們來看一下：

跨鏈活動將增加：如果比特幣和以太坊繼續獲得相當理想的採用，跨鏈互操作性和跨多條區塊鏈的多種加密資產的處理，將成爲許多人的日常活動。只有少數錢包同時能兼備這一點和支持 web3.0。

Thorchain 得到廣泛採用：Thorchain 不僅是 XDEFI 錢包背後的孵化器，而且還是其主要用例之一，因爲幾乎所有在 Thorchain 上的活動（如互換和提供流動性）都涉及跨多條區塊鏈的交易。

競爭：MetaMask 擁有令人難以置信的影響力和強大的支持者。如果它或其他廣泛使用的工具，如 Trust Wallet，能顯著改善用戶體驗並提供跨鏈支持，XDEFI 將感受到巨大壓力。

集成：任何 Web3.0 錢包的可用性，與其支持的底層協議和 DApp 密切捆綁。雖然您已經可以使用 XDEFI 作爲 Metamask 的替代品，但如果 XDEFI 錢包在儘可能多的平臺上得到默認支持，尤其是跨鏈，其普及率將會加速提升。另一方面，XDEFI 可以通過支持提供 DeFi 應用的其他區塊鏈（例如 Terra 或 ICON 區塊鏈），來解鎖額外的增長潛力。

用戶羣增長：顯然，加密貨幣和區塊鏈應用的整體普及率將是 XDEFI 錢包增長的決定性因素。如果假設在這個週期中已經達到了新用戶的峯值，則只能通過對現有解決方案取而代之，來增加用戶數量。

開發：XDEFI 的最大優勢（除了營銷和社區參與之外）是新功能和功能改進的速度和質量。時間會證明，XDEFI 是否應專注於盡可能多的鏈上錢包 /web3.0 功能（包括桌面和移動支持），或者團隊是否決定橫向擴展至相鄰用例，例如投資組合管理（以 Zapper、 ApeBoard 爲代表）或內置互換 / 交易（以 TrustWallet、Coinbase 錢包爲代表）。

社區建設和潛在代幣：目前，XDEFI 非常專注於建立一個忠誠的社區。而在擁有更龐大的用戶羣和更高的複雜性之後，是否還能保持這種精神？

許多加密軟件平臺和錢包也決定發行自己的代幣，部分是爲了提高用戶忠誠度。這種趨勢在 2020 年和 2021 年得到了進一步的推動，因此我們猜想該團隊之後可能會進行 IDO。

總結

總之，Web3.0 錢包市場中是時候該有個強勁對手來挑戰 MetaMask 了，尤其是在我們進入跨鏈加密世界之時。從用戶的角度來看，這種發展趨勢的影響力不可低估，因爲有更多的競爭，將迫使市場參與者自身做強，更多地關注用戶體驗，從而可以吸引更廣泛的目標市場。