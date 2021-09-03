民主黨秋季通過3.5兆美元預算案有阻力 關鍵參議員要求「按下暫停鍵」

參議院民主黨議員曼欽 (Joe Manchin) 要求對美國總統拜登的經濟議程「按下暫停鍵」，可能導致民主黨希望今年秋天通過 3.5 兆美元預算案的希望落空。

民主黨在參議院席次與共和黨旗鼓相當，使身為西維吉尼亞參議員的曼欽手握關鍵一票。他在周三的造勢活動和周四投書華爾街日報 (WSJ) 專欄中表示，美國通膨升溫、國家負債激增，代表國家必須採取慢慢來的策略，刺激計畫應該「遠小於」民主黨領袖和白宮所背書的金額。

他說：「(民主黨應該) 對這個預算提案按下戰略暫停鍵，把任何可能達成的預算協調法案規模大幅降低到美國人可負擔且必須支出的規模，才有辦法替美國家庭打造更美好、更強大的國家。」

曼欽拒絕為拜登更遠大的經濟議程背書，代表白宮將在阿富汗撤軍風波、艾達颶風災損和疫情之外面臨又一個挑戰，未來一個月的政治道路充滿荊棘。不過他呼籲，眾議院盡快通過參議院批准的 5,500 億美元基礎建設法案。

民主黨想在參議院通過法案一票都不能少，才能靠副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 打破僵局的一票過關。參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer)、白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 皆未對報導置評。

眾議院幾個委員會已經對 3.5 兆美元預算案的部分項目展開審議，參議院的委員會雖然訂定 9 月 15 日為期限，但還沒有哪個委員會排定會議。

曼欽雖然是上個月幫助 3.5 兆美元預算藍圖過關的參議員之一，但他當時並未承諾支持 3.5 兆美元如此龐大的金額。參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 近日表示，共和黨把曼欽和亞利桑那州民主參議員 Krysten Sinema，視為阻撓拜登經濟議程過關的最大希望。