〈貴金屬盤後〉非農報告在即 市場不敢下重注 黃金連2跌

週四 (2 日) 交易，黃金期貨價格連 2 日走低，即使美元和公債殖利率小幅下降也未能提供黃金支撐力，因為投資者關注週五將公布的 8 月就業數據，以確定 Fed 和黃金的前行方向。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「過去幾天黃金價格非常死氣沉沉，因為交易者不願意在看到美國非農就業數據前大筆下注。」

「非農數據將會為 Fed 本月稍晚的會議奠定基礎，大眾高度期待 Fed 可能會收緊流動性。」他說。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 4.50 美元或近 0.3%，收每盎司 1811.50 美元。

黃金週三下跌 0.1%，本週迄今約下跌 0.4%。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，8 月的就業數據「可能會對黃金和貴金屬帶來通常的波動。」

上週五 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行行長座談會上的談話表明，他支持今年放緩購債腳步，但沒有討論 Fed 可能何時正式宣布縮表。

大宗商品分析師表示，鮑爾上週的發言讓週五的非農報告成為探詢 Fed 縮表時機和範圍的衡量標準，而這將影響黃金交易。

除了黃金，「今秋的問題在於，市場是否認為各央行官員敢比通膨上升速度還快地收緊政策。」Ash 說。

ICE 美元指數週五下跌 0.2% 至 92.26，而美國 10 年期公債殖利率自週三約 1.31% 下降至 1.297%。

Ash 表示，以美元計價的黃金已跌價，但以歐元計價的黃金下跌更大，因為討論縮表的央行不只有 Fed。

「歐洲央行內的奧地利和荷蘭鷹派雖然很難像 Fed 一樣，為新的量化寬鬆創造懸崖邊緣，但隨著智利上週一成為 8 月第 13 家提高關鍵利率的央行，本週黃金的下跌反映了貨幣政策方向可能正在發生變化。」

週四數據顯示，8 月底美國請領失業救濟金人數降至疫情來新低點，減少 1.4 萬人，達 34 萬人，這也是黃金下跌動力之一。

其他金屬商品

12 月交割的銅期貨價格上升 0.6%，收近每磅 4.30 美元。

10 月交割的白金期貨價格下跌 0.5%，收每盎司 994.20 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格下跌 1.7%，收每磅 2400.40 美元。

Marex 的大宗商品經紀商 Anna Stablum 報告指出，「在週三公布中國 PMI 數據弱於預期後，銅礦週四反彈，係因中國人行將採取措施來支撐經濟。中國人行將提供人民幣 3000 億元（464 億美元）幫助中小企業。」