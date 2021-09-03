【袁志峰專欄】頭部科技股呈技術突破

今天推介 - 眾安在線 (6060), 上日收市 $38.20

1) 股市前景

恒指及恒生科指皆連升 4 日，分別累漲 2.6% 及 7.6%。9 隻市值最大科技股已從 8 月低位顯著反彈，幅度由最少的阿里 (9988) 約 13% 至最多的美團 (3690) 約 38%，平均漲 28%，呈技術突破，同期恒生科技指數從低位升 18%。從近日消息面判斷，頭部科技股最壞時刻已過，即使股價再次回調，跌穿前期低位機會不大，建議可伺機吸納作長線持有。

今天推介是眾安在綫 (6060) — 國內首家互聯網保險公司，2020 年度扭虧為盈，盈利達 5.53 億元 (人民幣 · 下同)。今年上半年，盈利達 7.55 億元，同比增長 54%，原保險保費收入總額 98.3 億元，同比升 45%。盈利增長前景不俗，建議買入，目標價 45.0 元，止損價 35.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 175 點，初段漲幅曾擴大至 331 點，隨後急回並倒跌，午後最多曾跌 60 點，尾市回穩，收報 26090 點，升 62 點或 0.2%，連升 4 日，累漲 2.6%。成交額按日跌 6% 至 1711 億元，8 月份日均成交額 1590 億元。港股通南向資金淨賣出約 6 億元，包括淨買入 4 億元快手 (1024) 及 4 億元小米 (1810) 股份，淨賣出 7 億元藥明生物 (2269) 及 5 億元美團 (3690) 股份。9 月以來淨賣出 7 億元，8 月淨賣出 198 億元。

藍籌股 35 升 22 跌 1 持平。信義光能 (968)、阿里(9988) 及阿里健康 (241) 漲逾 3%，為升幅最大藍籌。金沙中國 (1928)、舜宇光學(2382)、比亞迪(1211) 及龍湖集團 (960) 升逾 2%。吉利汽車 (175) 及華潤置地 (1109) 升近 2%。海底撈 (6862) 及萬洲國際 (288) 跌逾 5% 及 4%，為跌幅最大藍籌。藥明生物 (2269) 及安踏體育 (2020) 跌逾 2%。長實集團 (1113) 及蒙牛乳業 (2319) 跌近 2%。

恒生科指升 1.6%，收報 6801 點，成份股 23 升 6 跌 1 持平，連升 4 日，累漲 7.6%。大型科技股普漲，快手 (1024) 及百度 (9888) 升逾 5%，阿里 (9988) 漲逾 3%，網易 (9999) 跌逾 1%。新東方在線 (1797) 漲逾 15%，為升幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626) 及閱文集團 (772) 升逾 4%。明源雲 (909)、萬國數據(9698) 及金山軟件 (3888) 升近 4%。京東健康 (6618) 及阿里健康 (241) 升 3%。聯想 (992) 及微盟 (2013) 跌近 2%，為跌幅最大成份股。

板塊方面，體育用品、餐飲及本地銀行股下跌。電力、煤炭、基建、鋼鐵、光伏、風電、遊戲、中資券商、線上醫療及濠賭股跑赢大市，漲幅居前。華潤重力 (836)、華能國際(902) 及中國電力 (2380) 升 7%-9%。兗州煤業 (1171) 及中煤能源 (1898) 升逾 7% 及 2%。中交建 (1800)、中國中鐵(390)、中國鐵建(1186) 及中國中車 (1766) 升 5%-8%。鞍鋼 (347)、馬鋼(323)、中國東方集團(581) 及首鋼資源 (639) 升 3%-5%。福萊特玻璃 (6865)、信義光能(968) 及信義能源 (3868) 升 3%-4%。金風科技 (2208) 漲逾 18%，新天綠色能源 (956)、大唐新能源(1798) 及協合新能源 (182) 升 4%-7%。心動公司 (2400)、網龍(777) 及 IGG(799)升 2%-4%。中金公司 (3908) 及廣發証券 (1776) 升 5%。

周四上証指數低開高走，單邊上行，以接近全日高位收市，收報 3597.04 點，升 0.8%，連升 5 日，累漲 2.7%。深証成指跌 0.3%，科創 50 指數跌 1.8%。滬深兩市總成交約 14300 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 2800 億元。滬深股通北向資金淨買入 51 億元，9 月以來淨買入 128 億元，8 月淨買入 269 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

央視新聞報導，9 月 2 日晚，2021 年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會在北京舉行，國家主席習近平發表視頻致辭時指出，將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。(Wind)

穆迪發布報告，將中國房地產行業展望由穩定調整為負面，因未來 6 至 12 個月房地產開發商的國內銀行和信託貸款融資，以及境內外債券市場融資渠道將依然緊張。(信報)

4) 個股訊息

內地傳媒報道，阿里巴巴 (9988) 已啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將於 2025 年前累計投入 1000 億元人民幣，助力共同富裕。(信報)

東方海外 (316) 公布，建造 10 艘船舶，合共斥資 122.91 億元。上述 10 艘船舶每艘運載量達 1.6 萬 TEU；其中，5 艘將由南通川崎建造，5 艘將由大連川崎建造。該等船舶預期於 2024 年第四季至 2025 年第四季交付。(信報)

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