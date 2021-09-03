中國向WTO挑戰太陽能板關稅鎩羽而歸 川普時期政策不變

世界貿易組織 (WTO) 爭端仲裁小組周四 (2 日) 把中國對美國太陽能板政策提出的四項指控全數駁回，代表美國前總統川普執政時期對從中國進口產品課徵關稅的政策，將延續下去。

根據 WTO 發布的報告，中國未能證明，美國為保護本國產品不受特定的結晶矽太陽能電池進口產品影響，實施了不符合 WTO 規定的措施，因此駁回中國提出的所有指控。

中國其中一項主張是，美國未按 WTO 要求，說明進口增加和國內業者受到嚴重傷害的因果關係。

川普政府在 2018 年 1 月宣布，對特定太陽能板實施所謂的「關稅配額」(限制進口量並課徵關稅)，為時四年。促成這項決策的主因為，美國太陽能板製造商抱怨主要來自亞洲的便宜進口商品損害競爭，並在 2017 年 4 月宣告破產，同年 10 月美國國際貿易委員會 (ITC) 認可這項說法，而促使川普祭出關稅配額。

彭博的數據顯示，美國客戶為了避開 30% 的進口關稅，導致中國太陽能板供應商在 2017 年底把產品大量銷往美國。

針對 WTO 的仲裁結果，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 表示歡迎，她說：「我們必須推動劃時代的基礎建設投資，讓太陽能產業發揮所有潛力，並在創新且能對抗氣候變遷的領域，創造高薪的就業機會。」

除非美國或中國提出上訴，否則 WTO 爭端解決機制將在 60 天內採納仲裁小組的報告。

(本文不開放合作夥伴轉載)