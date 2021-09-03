盤前財經大事搶先讀2021年09月03日

今日操盤前瞻

美國 8 月非農就業報告

中國 8 月財新製造業、服務業 PMI

除權息：台驊投控、明達醫、漢翔等

台積電漲價 傳蘋果享 VIP 待遇僅漲 3%

週四 (2 日) 多家中媒報導，全球晶圓代工龍頭台積電通知客戶調漲代工價格，而大客戶蘋果獲 VIP 級待遇，漲幅僅達 3%。閱讀全文...

降溫集中在 Q3！大摩重砍美國 Q3 GDP 成長率至 2.9%

鑑於財政支出的刺激效果退去，加上供應鏈問題未解，摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 經濟學家將美國 Q3 經濟增長預期重砍一半以上至 2.9%，稱經濟降溫集中在 Q3，但考慮到經濟仍持續擴張，就業狀況持續改善，Q4 經濟增長預期仍維持不變。閱讀全文...

阿里巴巴 2025 年前注資千億人民幣 響應共同富裕計畫

陸媒週四 (2 日) 報導，阿里巴巴 (BABA-US) 已啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，計畫 2025 年前注資人民幣 1000 億元推動「共同富裕」，積極響應中國領導人習近平此前提出政策。閱讀全文...

傳蘋果研發具血壓、體溫量測功能 Apple Watch

華爾街日報引述知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 正在為新型智慧手錶開發健康相關功能，包含血壓量測與幫助受孕的體溫測量等。閱讀全文...

凱美馬來西亞廠員工確診再度停工 電阻產出估減 20%

被動元件廠凱美 (2375-TW) 今 (2) 日公告，馬來西亞子公司 ASJ Component (M) Sdn. Bhd. 因有 24 名員工確診，因此依馬來西亞政府衛生管理單位要求規定自 9 月 2 日晚班起停工至 9 月 8 日，預計將影響電阻單月產出降低約 20%。閱讀全文...

映泰最大股東申報轉讓 3100 張持股 持股比跌破 10%

在虛擬貨幣熱潮下，台主板廠吸引海外區塊鏈 ETF 投資，不過，根據公開資訊觀測站資料顯示，映泰 (2399-TW) 大股東景順埃爾伍德全球區塊鏈投資專戶，近日申報將轉讓 3100 張持股，引發外界議論，以此推算，該投資專戶在完成交易後，持股比例將降至 10% 以下，未來申報轉讓將不需再行公告。閱讀全文...

防疫保單至 8 月底共投保 1190 萬件 理賠金額近 20 億元

因應疫苗施打，國內部分保險業推出疫苗險保單，根據金管會統計，截至 8 月底防疫保單投保件數共 1190 萬件、保費收入共 77.35 億元，理賠金額約 19.46 億元。閱讀全文...



