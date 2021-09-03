〈陸港盤後〉獲利了結賣壓重 恒指結束連四紅 下跌0.7%

周五 (3 日) 受到習近平宣布北京成立證交所的消息，證券、創投類股應聲大漲，帶動 A 股三大指數開高。不過受到財新中國服務業 PMI 跌至衰退區間的利空衝擊，證券類股出現獲利了結賣壓，在領頭羊回跌之下，A 股三大指數反轉走跌。

不過證券類股在利多消息刺激下仍普遍收紅，反到近期大漲的軍工、原物料類股跌勢較重，對大盤的拖累較深。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.57 兆元，較前一交易日減少人民幣 1391 億元，成交金額連續 33 個交易日突破兆元水準。

港股方面，一連上漲數日的港股今日在獲利了結賣壓的影響下，指數開低震盪走低。恒指在盤中一度跌破月線支撐，不過買盤隨即進駐，推升指數力守月線之上。但在重重賣壓之下，以及市場等待今晚美國公布非農就業數據，導致買盤積極加碼意願意不足，恒指終場仍失守 26000 點。

近期大幅反彈的網科股今日出現大跌，阿里巴巴 (9988-HK) 重挫 4.4%，跌幅為恒科指之冠、網易 (9999-HK) 則重挫 3%、百度 (9888-HK) 下滑 2.9%、美團 (3690-HK) 下跌 2.5%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下滑 0.43%，報 3581.73 點；科創 50 指數小漲 0.1%，報 1400.89 點；深證成指下跌 0.68%，報 14179.86 點；創業板指下挫 1.17%，報 3102.14 點。

本周上證綜指上漲 1.69%，科創 50 指數大跌 5.37%，深證成指下挫 1.78%，創業板指重挫 4.76%。

恒生指數下滑 0.74%，報 25901.99 點、恒生科技指數下挫 1.07%，報 6728.84 點。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 70.68 億元，連續 10 日買超，其中滬股通買超人民幣 41.93 億元，深股通買超人民幣 28.75 億元。本周北向資金合計買超人民幣 279.27 億元。

法人觀點

銀河證券認為，目前市場流動性仍充裕，只不過指數向上動力不足，後市大盤仍保持類股輪動的結構。短線建議採取防守策略，均衡配置，留意估值較低且業績基本面較強的績優股。長線則建議關注，科技自主、技術專精的中小企業等高階製造和科技類股。此外，新能源車、太陽能、半導體、軍工等產業，建議可逢低買進。

