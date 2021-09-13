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久陽接單均價大漲5成 下半年獲利翻倍成長

鉅亨網記者彭昱文 台北
久陽董事長孫正強。(鉅亨網資料照)
久陽董事長孫正強。(鉅亨網資料照)
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久陽鋼鐵台鋼集團

螺絲廠久陽 (5011-TW) 受惠訂單組合轉佳加上鋼價走揚，至第三季底止在手訂單平均單價 (ASP) 大漲逾 5 成，由於漲價到獲利認列有時間差，久陽下半年獲利將顯著跳增；法人估至少翻倍成長，全年每股純益上看 3 元，可望創近 10 年新高。

久陽表示，目前訂單暢旺、海運船期時間拉長，因此現階段接單到出貨交期拉長到約 5-6 個月，下半年出貨將反應上半年接單；以接單價格走勢來看，第一季 ASP 季增約 1 成，第二季大增 2 成，將陸續在下半年反應在在財報上。

隨著單價持續向上，久陽 8 月醉心接單 ASP 更比第二季再增 1 成，也就是在手訂單已上漲逾 5 成，公司看好，下半年營運可望一路暢旺到明年上半年。

至於原料端，久陽高價原料已去化完畢，並透過台鋼集團購料優勢，取得較低價原料，且庫存超過半年，有助下半年到明年上半年利差持續擴大。

久陽目前螺絲月產能近 2000 噸，因應需求增長，將擴增至 2500-3000 噸，在規模提升、單價走揚以及原料成本持穩下，久陽螺絲本業毛利率將持續向上，明年上看 35%。

子公司方面，台鋼運輸受惠海空運缺櫃漲價，獲利增加；榮福除了持續參與焚化爐標案外，也展開策略合作，拓展廢棄物熱處理、綠能發電等業務；台鋼環保集塵灰收集業務，也預計第四季可以拿到國內出口許可，將陸續貢獻營運。

久陽 8 月營收 2.84 億元，月減 11.2%，年增 19.4%，公司指出，8 月營收下滑，是受關係企業慶欣欣火災，承攬銷售業務受到影響，不過隨著慶欣欣設備進駐復工後，9 月起影響逐步淡化；累計久陽前 8 月營收 23.08 億元，年增 169%。

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