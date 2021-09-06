不能只有定期定額 更要微定額加碼

「為什麼別人投資都賺錢，我都套牢？」不論投資股票或基金，這是不少人心中的痛。定期定額，是很多人「存股」「存基金」都會用的投資方法，但一個月定期定額一次很好，但若能夠微定額加碼，不僅能與「波動共舞」，可望大大提高「逆轉正」的機率。

基金投資愈來愈受投資人歡迎，不論是主動或被動式基金，投資人將最繁複的工作都交給專業經理人和基金公司，投資要能勝出關鍵就在「心法」。

到底有什麼投資心法？首先，這裡先跟大家分享「法」，後面再來聊「心」。基金投資，除了大家都知道要做的定期定額投資、逢低加碼之外，很多人還是很茫然，市場動盪，想加碼，根本就腳麻、腦麻，心也麻了，乾脆直接放生，置之不理，自然就長期套牢。

微定額加碼 掌握 123 紀律投資

腳麻，要吃循利寧，群益投信提出「微定額加碼」讓投資能夠通血路。定期定額、長期投資，大家都知道勝算是高的，善用市場的波動，在每月定期定額之外，設立「微定額加碼」和「停利出場」機制。股市拉回時，沿著股市波動，沿路微定額加碼，一旦股市上漲來到預設獲利，就先落袋出場，這樣紀律投資下，高點進場者也不必「懼高」。

投資人還是心中有疑慮，若要微定額加碼，到底要跌多少才啟動，是以大盤跌幅？還是自已手上基金淨值？在這裡以台股大盤指數舉例說明。若以每月定期定額新台幣 1 萬買台股基金，既然是微定額加碼，加碼幅度當然可以低於 1 萬元，若自己財務能力允許就微定額三千或六千，微定額的金額和次數多寡就看自己的財力和基金公司最低門檻而訂。

至於何時啟動加碼？群益投信分析，投資人可以用「123」做為紀律投資的準則：

第一個 1 是一成，也就是指數跌幅大於自己的平均成本 10% 時，例如平均成本是 100 元，若股市下跌 10%，就啟動加碼。 第二個 2 是微定額至少 2 次，股市拉回整理，投資人都知道要加碼，但要加碼多少，這就是 2，群益投信建議，投資若行有餘力，不妨設定扣款兩次，增加低點撿便宜的機會。 第三個是 3，獲利三成部分調節或獲利出場。「會賣才是師傅」這是市場周知的戰準則之一，在股市周期循環下，一旦台股漲聲響起，當指數漲幅高於自己的平均成本 30% 時，可以紀律調節或獲利出場。

最近台股拉回，不少投資人就一直等著台股落底才要進場，但對定期定額的投資人，高點或低點進場，差異並不大。這裡以台股大盤指數為例，五次台股的高點進場者，統計下來，竟然高點進場買台股者，完勝低點進場者，投資真不必糾結在要低點才要進場投資，在投資微笑曲線上，不論是高點開始定期定額或是低點開始，表 1 數據是跌破不少人的眼鏡，雖然五次平均下來高點開始做定期定額以 0.4 個百分點勝出，但這數據也是佐證高點進場者，未必會不如低點進場者。

資料來源：Bloomberg、群益投信整理，資料日期：期間 2007/10～2021/6。

若再按照群益微定額加碼的紀律性投資，拉回一成加碼至少兩次，獲利三成就鎖定獲利，五次台股的高點進場者，統計下來，竟然高點進場買台股者完勝低點進場者，比平常的定期定額投資，更能提高勝算，表 2 數據就是佐證。5 次高點才進場做微定額加碼和鎖定獲利出場者，不論是每次周期的平均報酬或是五次平均報酬，都優於低點進場者。看到表 1 和表 2，對於高點才要進場承接台股的你，不必再糾結台股指數高低點。

資料來源：Bloomberg、群益投信整理，資料日期：期間 2007/10～2021/6。

千金難買早知道，若在 2020 年 3 月若勇於承接股票，隨便買、隨便賺。但多數人低點和恐慌時不敢接，等到股市上漲後又擔心買在高點，低點不敢買、高點也沒有買，表格裡的數據其實解釋很清楚，對於高點才要進場承接台股的投資人，不必再糾結台股指數高低點，尤其近來台股拉回，正是啟動定額加碼的好時點。

台股馬拉山 5 心攀高峰

掌握定額微加碼的 123 紀律法則，最重要的就是即知行，展開投資計畫，與其選擇單一個股，不如善用有口碑的老牌台股基金，做為切入台股的捷徑。選老牌績優基金，最大的好處是有軌跡可尋，這些老牌基金得以長青，關鍵就在投信業者投資研究團隊有相當的規模和素質。

知道的投資心法裡的法，再來就是心的部分，投資最難的不是挑標的或方法，最難是心─要定心、耐心、小心和恆心、選擇一檔對的基金，再來就是要做對的事 -「定期定額」，加上升級版的「停利加碼微定額」，對的事就是一直做就對了，定心、耐心、小心、能夠持之以恆，如跑馬拉松一樣。

定心：要堅定投資的心志─市場動盪，不為所動，市場的高低點，如同人生高低潮，頭過身就過。 耐心：投資因為市場波動，須要很大耐心，一時套牢吃虧，莫心慌，持續投資堅持到設定獲利點。 小心：投資跟登山一樣，攀上高峰，一望無際，心曠神怡，市場來到高點，要小心和保守，紀律停利，小心駛得萬年船。 信心：對自己的選擇和方法要有自信心，不會因一時市場波動而影響投資的信心。 恆心：堅定投資的毅力，跟跑馬拉松一樣，投資就是要堅持到底，持續跑到終點站（獲利點）。

不論是剛踏入社會的小資，或是資深股民不想要股市殺來殺去，定期定額台股基金，讓複雜的投資簡單化，你只要看管好自己的資金部位，搭配台股投資的「5 心 3 法」，台股的金山銀山才能到手。