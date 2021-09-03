台股登上17500點 外資回頭狂買324億元 三大法人聯手買超370.9億元

蘋果股價創新高，帶動美股標普、那指續締新猷，台股今 (3) 日也開高走高，電子股重回市場主流，由晶圓雙雄點火，買盤湧入半導體族群，指數終場上漲 197 點，收在 17516 點，一舉收復季線及 5 日線，外資回頭大買 324 億元，三大法人同站買方，合計買超 370.9 億元。

加權指數成交值 3613 億元，周線連 2 紅，累計本周上漲約 307 點。觀察籌碼面變動，外資反手買超 324.81 億元；投信也轉為買超 3.12 億元；自營商同步買超 42.93 億元，三大法人聯手買超 370.9 億元。

晶圓雙雄挾著漲價利多，近來吸引三大法人積極敲進，台積電今天股價強漲 2%，收在全場最高 620 元，登 6 個月新高，市值站上 16 兆元；聯電大漲 9%，終場收在 70 元整數關卡，創新天價，市值攀升至 8694 億元；台積電子公司世界先進也吸引買盤進駐，終場漲逾 3%。

其他電子股方面，聯發科下跌 1.5%，收在 919 元，股王矽力 - KY 漲多拉回，下挫逾 3%；日月光投控、大立光、台達電、華碩等，今天上漲 1-2%。ABF 載板三雄獲得買盤追捧，景碩噴漲逾 8%、欣興大漲 5%、南電漲逾 3%，此外，定穎、敬鵬、金像電、華通等 PCB 股也表現不俗。

金融股回神，由富邦金領軍上漲逾 2%，一度站上 85 元；國泰金、兆豐金、開發金、華南金等也都漲逾 1%。鋼鐵、紡織、汽車族群也吸引買盤青睞，中鋼領漲逾 1%，紡織雙雄儒鴻、聚陽大漲 3-4%；國內車廠普遍不受晶片短缺影響，和泰車股價上漲逾 2%，裕日車同步漲逾 1%。

BDI 指數連 3 跌，使得航運股人氣退燒，成交比重不到 20%，萬海重挫逾半根停板，長榮、陽明下跌 3-4%，台驊投控大跌逾 9%，散裝航運股四維航、台航、裕民、新興、中航等，賣壓都相當沉重。整體運輸類股終場下跌 3.8%，為盤面弱勢族群。