京東下達禁售令 動物森友會、GTA系列在內87款熱門遊戲入列

隨著北京政府監管行動越演越烈，陸媒週五 (3 日) 報導，京東 (JD-US) 近期發布公告稱，將依中國網路遊戲和出版管理相關法規，對 87 款遊戲下達禁售令，未來未經審批備案的遊戲，也不得在京東商城出售。

遭到禁售的包含《集合啦！動物森友會》、《超級瑪利歐創作家 2》以及《俠盜獵車手》(GTA)、《決勝時刻》(Call of Duty)、《火線獵殺》和《戰地風雲》等熱門系列遊戲。

報導援引公告指出，未來平台商家出售遊戲不得含有洩露國家機密、危害國家統一與主權、煽動民族仇恨、宣揚迷信與暴力、破壞社會穩定及法律與國家禁止的內容。

報導指出，京東稱此舉為配合監管部門發布的《網路遊戲管理暫行辦法》、《出版管理條例》及《全國人大常務委員會關於維護互聯網安全的決定》等相關規範，並強調未來將採常態化高壓管理遊戲類商品，違者將按平台禁售商品及訊息管理相關規範處理。

京東發布遊戲禁售令之際，中國本週才剛發布網路遊戲新制，規範 18 歲以下未成年人每週打網路遊戲的時間，除了非假日全面禁止以外，每週打遊戲時間不得超過 3 小時。

主管宣傳思想、社會輿情和媒體部門的中共中央宣傳部週四 (2 日) 也呼籲，為提升遊戲文化內涵，應加強對遊戲內容審核，並要求遊戲平台嚴格守法，承擔主體責任。