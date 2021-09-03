〈台幣〉連6升直逼天花板 尾盤升幅縮小收27.703元

台股今 (3) 日大漲近 200 點，站上 17500 點關卡，新台幣兌美元匯率跟進走揚，在外資匯入下，盤中一度攻上 27.65 元，距離 6 月中旬創下的天花板 27.631 元已不遠矣，隨著美元買盤出籠，新台幣漲勢逐漸收斂，終場收 27.703 元，升 2.9 分，為連 6 升，成交量較昨天略增。

新台幣今天開盤即升破 27.7 元關卡，為連續 6 個交易日走升，最高來到 27.65 元，升值 8.2 分，不過，進口商見到波段新高價位後，陸續進場買美元，使得逾半漲幅回吐。

新台幣兌美元今天以 27.703 元作收，升值 2.9 分，台北外匯市場成交值 8.57 億美元，元太外匯市場成交值 4.285 億美元，合計 12.855 億美元。市場關注周五的美國非農報告，為 Fed 縮減購債時間表的重要指標之一。

晶圓雙雄今天人氣爆棚，吸引買盤積極搶進，台股終場大漲 197 點，收在 17516 點，一舉收復季線及 5 日線，外資回頭大買 324 億元，三大法人同站買方，合計買超 370.9 億元。

根據央行統計，美元指數下跌 0.26%，韓元今天強升 0.39%，為亞幣中最強勢，歐元升值 0.24%，新加坡幣升值 0.14%，新台幣也有 0.1% 的升幅，人民幣、菲律賓幣小幅升值，日圓則貶值 0.02%。