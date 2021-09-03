融資總額驟降四成，Arbitrum 完成 1.2 億美元融資 | 投融資週報

明星加密風投 a16z 多次出手，並領投去中心化投資協議 Syndicate 和加密即時通信網絡 XMTP 兩筆融資。

據鏈聞統計，8 月 28 日至 9 月 3 日期間，加密市場共發生 14 筆投融資事件，已披露投融資總金額爲 2.582 億美元，投融資筆數和投融資總金額均有所下降。

從賽道分類來看，本週融資事件依舊集中在 DeFi 和 CeFi 領域。本週僅發生 1 筆億級大額融資，爲以太坊二層擴容方案 Arbitrum 完成由 Lightspeed 領投的 1.2 億美元 B 輪融資，值得一提的是，Arbitrum 在本週完成主網公測版上線，Uniswap V3 和 SushiSwap 等項目正式上線 Arbitrum 主網。

從機構活躍度看，本週持續活躍機構包括 Youbi、Divergence Ventures、Signum Capital、NGC 等，普遍聚焦於 DeFi 和 CeFi 等領域。

此外，明星加密風投 a16z 本週較爲活躍，先後領投 Syndicate 的 2000 萬美元 A 輪融資和加密即時通信網絡 XMTP 的 2000 萬美元 A 輪融資，同時也參投了收藏家組織 FingerprintsDAO。

注：統計中融資筆數和總金額不包含二級市場購買以及 NFT 出售。

DeFi

波卡生態 DeFi 項目 Parallel Finance 以 1.5 億美元估值完成 2200 萬美元 A 輪融資，Polychain Capital 領投

波卡生態去中心化貨幣市場 Parallel Finance 宣佈完成 2200 萬 A 輪融資，本次融資由 Polychain Capital 領投，Lightspeed Venture Partners、Slow Ventures、Alameda Research、Blockchain.com 等參投。

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Syndicate 完成由 a16z 領投的 2000 萬美元 A 輪融資，Coinbase 等超過 150 個投資方參投

去中心化投資協議 Syndicate 完成 2000 萬美元 A 輪融資，Andreessen Horowitz （a16z） 領投，Coinbase Ventures、Aave、IDEO CoLab Ventures 等超 150 個項目方創始人、運營者以及投資機構和個人投資者等參投。

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Avalanche 生態 DeFi 協議 Trader Joe 完成 500 萬美元代幣融資

Avalanche 生態 DeFi 協議 Trader Joe 宣佈完成 500 萬美元代幣融資，投資者包括 DeFiance Capital、GBV Capital、Mechanism Capital、Three Arrows Capital、Avalanche Foundation、Delphi Digital 和 Aave 創始人 Stani Kulechov。

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Solana 生態算法穩定幣協議 UXD Protocol 完成 300 萬美元種子輪融資，Multicoin Capital 領投

算法穩定幣協議 UXD Protocol 完成 300 萬美元種子輪融資，Multicoin Capital 領投，Alameda Research、Defiance Capital、CMS Holdings、Solana Foundation、Mercurial Finance 參投，個人投資者包括 Solana 創始人 Anatoly Yakovenko 與聯合創始人 Raj Gokal、Saber 創始人 Dylan Macalinao。

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DeFi 分析社區 UniWhales 完成由 Signum Capital 領投的 220 萬美元融資

DeFi 分析社區 UniWhales 完成 220 萬美元融資，Signum Capital 領投，HyperChain Capital、Faculty Capital、 Impossible Finance、 Double Peak Capital 以及天使投資人 PopcornKirby、Kris Cheng、Sandeep Nailwal （Polygon）、Daedalus Angel Syndicate 參投。

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CeFi

加密貨幣交易所 Zipmex 完成 4100 萬美元融資，Jump Capital 等參投

加密貨幣交易所 Zipmex 完成 4100 萬美元融資，泰國第五大銀行 Bank of Ayudhya、Jump Capital、Krungsri Finnovate、Plan B Media、Master Ad (MACO)、MindWorks Capital 等參投。

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波多黎各數字銀行 FV Bank 完成 800 萬美元 A 輪融資，BnkToTheFuture 等參投

波多黎各數字銀行 FV Bank 完成 800 萬美元的 A 輪融資，BnkToTheFuture、DFG、NGC Fund、CCIX Global、Zenrain Technology 和 Salvat 參投。

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金融服務平臺 Evrynet 完成 700 萬美元融資，Signum Capital 領投

金融服務平臺 Evrynet 完成 700 萬美元融資，Signum Capital 領投，PetRock Capital、Ellipti Ventures 等參投。

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基礎設施

以太坊二層擴容方案 Arbitrum 完成由 Lightspeed 領投的 1.2 億美元 B 輪融資

以太坊二層擴容方案 Arbitrum 完成 1.2 億美元的 B 輪融資，Lightspeed Venture Partners 領投，Polychain Capital、Ribbit Capital、Redpoint Ventures、Pantera Capital、Alameda Research、IOSG Ventures、Fenbushi Capital、SNZ 以及個人投資者 Mark Cuban 參投。

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多鏈加密網絡 Octopus Network 完成 500 萬美元 A 輪融資，Continue、Youbi、DCG 等參投

基於 NEAR 構建的多鏈加密網絡 Octopus Network 完成 500 萬美元 A 輪融資，Continue、Youbi、DCG、GFS Ventures、Vestigium、Autonomy Capital、LCG Ventures、Bluehelix、Finance Ventures、Jubi Lab、GTA Venture、Gains Associates、Aussie Capital、K300 Venture、Mayor Capital、NetZero Capital、ELEVATE、Chainridge、Megala Ventures、VIC Group、Jigsaw、OIG Ventures、Bigcoin Capital、Meridian Capital、Westorm、Move Capital (Angel DAO)、Gate.io 參投，此外 Octopus Network 的生態協議 Debio、Myriad Social 和 Discovol 也參與了此輪融資。

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應用

加密即時通信網絡 XMTP 完成由 a16z 領投的 2000 萬美元 A 輪融資

加密即時通信網絡 XMTP 完成由 a16z 領投的 2000 萬美元 A 輪融資，參投方包括了 Coinbase Ventures 在內的 19 家機構以及近 90 名個人投資者。

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去中心化網絡安全激勵平臺 HatsFinance 完成 350 萬美元種子輪融資，Greenfield One 領投

去中心化網絡安全激勵平臺 HatsFinance 完成 350 萬美元種子輪融資，Greenfield One 領投，Spartan Capital、Accomplice、Collider Ventures、IOSG Ventures 等參投。

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NFT

NFT 社交網絡項目 Hyype 完成 Electric Capital 領投的 150 萬美元種子輪融資，計劃於 9 月下旬推出

NFT 社交網絡項目 Hyype 完成 150 萬美元種子輪融資，Electric Capital 領投，它旨在建立一個允許 NFT 持有者將故事鏈接到他們的 NFT 收藏項目的項目。

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其他

億萬富翁基金經理 Bill Miller 的基金投資了 150 萬股 GBTC，價值 4470 萬美元

據億萬富翁基金經理 Bill Miller 向美國證券交易委員會提交的 Miller Opportunity 信託基金文件顯示，該基金投資了 150 萬股 GBTC，價值約爲 4470 萬美元，佔基金淨值的 1.55%。

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NFT 跨鏈交易平臺 PolkaFantasy 在首輪 NFT 拍賣活動中籌集 431 萬美元

NFT 跨鏈交易平臺 PolkaFantasy 在首輪 NFT 拍賣活動中籌集了 431 萬美元，此輪 NFT 拍賣活動共分爲 4 個等級。

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Gitcoin 創始人推出的 NFT 系列 Moonshot Bots 已籌集超 188 萬美元資金，將用於資助公益性 Web3 項目

由 Gitcoin 創始人 Kevin Owocki 和 Gitcoin DAO 管理人 Austin Griffith 推出的 NFT 系列 Moonshot Bots 已經籌集了超過 188 萬美元資金，將用於資助公益性 Web3 項目。

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收藏家組織 FingerprintsDAO 完成 a16z、ConsenSys Mesh 等參投的融資

收藏家組織 FingerprintsDAO 完成融資，a16z、Union Square Ventures、Variant、Divergence Ventures、The LAO Official、ConsenSys Mesh、Pixel Vault 參投。

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