鏈聞週末薦讀｜盤點老牌 NFT 項目，這些平臺版稅機制如何設計？

鏈聞編輯時間

《NFT「考古」行動：一文盤點「史前」NFT 項目》

在 NFT 與各領域的夢幻聯動的當下，仍有不少老牌 NFT 項目值得回味。

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《建議收藏｜一文縱覽主流 NFT 市場平臺版稅、服務費設計》

如何在衆多 NFT 市場平臺應用中選擇最適合自己的那一個。

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《Darren Lau：爲什麼這麼多人愛 Loot？》

Loot 最終代表的是 NFT 構建塊，能飛多高完全取決於社區的集體想象力上限，它是 NFT 領域的範式轉變。

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酷東東

《Paradigm 詳解全新 NFT 衍生品創想「地板價永續合約」》

「地板價永續合約」可跟蹤給定 NFT 項目的地板價，爲市場參與者提供對沖 NFT 地板價波動和槓桿交易的工具。

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《繼 Anchor Protocol 之後，Terraform Labs 新推出的 Prism Protocol 要做什麼？》

不同於 Anchor 那般傳統抵押模式下的本金清算風險，Prism Protocol 使用戶可選擇不同的時間段並出售期間持有資產的對應未來收益，從而賦予資產未來收益以流動性，讓用戶不必再面臨本金清算的風險。

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《三分鐘讀懂 PartyDAO：人民參與 NFT 派對的 DAO》

任何人都可以無限制參與 NFT，PartyDAO 的潛力是讓 NFT 的未來屬於人民。

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《一文讀懂 Ribbon V2 核心升級及產品實現原理》

鏈上結構化產品 Ribbon Finance 抽象出 Opyn 的複雜性爲用戶賺取期權收益，V2 版本將升級由智能合約來管理資金庫。

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行業洞察

《Arbitrum 和 Optimism 到底比 L1 便宜多少？》

親自體驗 Arbitrum 和 Optimism 後，我們發現其普通轉賬成本約爲 L1 一半，Uniswap V3 交易成本僅爲 L1 十分之一。

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《如何打破舊標準的束縛，讓 NFT 「活」起來？》

Loot 的火爆讓大家看到了 NFT 無限的可能性，但是 NFT 舊的標準依然束縛了元宇宙的拓展，一種全新的 EIP-3664 標準有可能讓 NFT 實現可複用、可升級，爲 NFT 的組合性提供源動力。

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《Paradigm：加密行業天地廣闊大有可爲，互聯網工程師請衝吧！》

就如同硅谷的歷史一再重演那樣，現在是聰明人進入區塊鏈行業攪動世界的最好時候。

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《Square 如何搭建去中心化的比特幣交易所？》

Square 高管 Mike Brock 連環推闡述用法幣交易比特幣的去中心化交易所的背後想法。

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本週不可錯過的十條新聞

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