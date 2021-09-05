〈台股風向球〉資金面轉強 晶圓雙雄帶動電子股買盤擴散

台股上周再度反彈 306.99 點，一口氣收復短均線，隨著上周五美國公布 8 月非農就業數據遠低於市場預期，造成美元下跌，法人認為，有利台股資金行情轉強，加上晶圓雙雄正獲外資強力進場布局，可望連動電子股買盤逐漸擴散。

從上周籌碼面來看，外資在集中市場買超達 767 億元，自營商買超 111 億元，僅投信小幅賣超 14.68 億元。

其中，外資買超前 10 大標的主要是晶圓雙雄和金控股，尤其買超聯電達 22.78 萬張最多，合計達 148.7 億元，對台積電也買超 8.36 萬張，合計為 510.5 億元。

上周五美國公布非農數據令市場大失所望，儘管可能會改變市場對聯準會 QE 退場時間的預期，有利短線資金行情回穩，但美股周五僅漲跌互見，華爾街分析，反映新冠變種病毒對美國今夏經濟復甦產生負面影響，訊息是多空拉鋸。

法人認為，對台股而言，資金面可望因此升溫，尤其蘋果新機推出在即，以及台股季線位置收復後有利技術面轉強，中期行情仍可期，預料本周落後補漲的電子股可望成為新一波短多主流。

不過，永豐投顧提醒，大盤周 K 連 2 紅，多方訊號強烈，但近期市場屢出現訊號陷阱，基於 17600 點以上套牢籌碼眾多的疑慮，建議本周不追價，鎖定績優電子股逢低承接。

永豐投顧認為，市場短線訊號不容易連續，照市場訊號操作容易陷入短線套牢，雖本周多頭可能再攻高，卻也容易出現套牢陷阱，若觀察去年台積電、今年長榮等大趨勢股，初期都是忽明忽暗，後期才出現大幅飆升的態勢，建議投資人對下半年趨勢股抱持長線耐心。