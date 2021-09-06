網格交易新手入門的第一堂課:輕鬆開好第一筆”天地單”

在講述如何創建你人生第一筆網格天地單之前，相信你一定先完成了從其他交易所 (例如：幣安 / ACE 等) 錢包充提到你在派網的錢包, 若還沒？可以先到鉅亨虛擬貨幣專頁選擇你想買幣的交易所進行註冊買幣，並且充提到派網。當然，第一件事要先註冊派網 Pionex 派網 | 網格交易 | 量化交易。

註冊後透過 APP 完成充幣流程

接著就用最快速最簡單的方式教你開起第一筆網格天地單, 在創建網格天地單之前，先介紹一下何謂天地單，「天地」顧名思義就是很大很遠，所以網格天地單跟一般網格單的差別就是設定網格的上下區間價格相距很大 (例如 10 倍)，這種網格單就叫天地單，而如何設定其中的一些參數條件？別急！我們一步一步跟著操作

(1) 首先打開手機上安裝好的派網 APP 並登入, 選擇下方【交易】功能, 再選擇【網格交易機器人】按下【創建】

步驟一、登入平台點選交易，再選擇創建機器人

(2) 接下來上方先選擇你想要的商品交易對 (例如：BTC/USDT)，選擇中間的【手動設定】，這邊為何建議選擇【手動設定】而不是選擇【AI 策略】？因為天地單需要的上下價格區間是比較大的，而 AI 策略開的網格會是以過去 7 日該商品走勢作為建議的上下價格區間，不符合我們要創建的天地單原則

步驟二、選擇手工設定，並同步設置價格區間與網格數



(3)【手動設定】區塊分為兩部分，上方區是設定網格的 (區間下限)/(區間上限) 以及 (網格數)，操作到這裡秘訣來了！因為天地單就是區間要大，以 BTC/USDT 交易對為例我們就設定 10 倍的上下價格區間 ( 15,000~150,000)， 代表只要比特幣的價格不會跌破 15,000 不會漲過 150,000 我這筆網格天地單都能持續套利，再來因為價格區間大所以需要的網格數也相對的要夠多這樣才能有比較多的套利次數，我們就設定網格數最大 200，這時畫面上就會先算出這樣設定的每格利潤，一般建議利潤要 > 0.3% 才有實質的套利空間



步驟三、一般建議利潤要 > 0.3% 才有實質的套利空間

(4) 接著下方區塊是顯示若根據這樣條件設定網格所需要的 (資金下限)，以及目前你在派網錢包裡面的 (可用資金) 是否足夠，若是不夠像小編一樣就要趕緊再透過其他交易所或錢包多充提些資金到派網，若所需的資金足夠就可以按下【創建機器人】一張網格天地單就設定完成，輕鬆讓機器人幫你套利了！



步驟四、確認總投資額，完成創建機器人

(5) 最後再重複整理一下開網格天地單的心法: 區間大 / 資金足 / 持有時間長 就是操作設定的不二法則, 分享一下派網建議設定各種商品交易對的天地單參數建議

大補帖：網格天地單參數建議參考值

最後若大家對網格交易有任何問題, 歡迎加入鉅亨網跟派網共同經營的 LINE 交流群, 會有專家隨時在線上解答你的問題!

恭喜您已完成派網天地單的設立！

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