非農就業不如預期資金重回股市 美股基金單周吸金近124億美元

聯準會偏鴿立場與非農就業數據不如預期，促使資金重回股市，根據 EPFR 最新統計，美股基金上周淨流入較前周翻倍至 123.99 億美元，不僅單周淨流入金額為近 11 周之最，並已連續第 4 周傲視全球股市。

市場解讀美國聯準會主席鮑爾於全球央行年會演說偏鴿派，加上美國 8 月非農就業數據爆冷低於預期，一度高漲的貨幣政策緊縮預期回落，美國標普 500 指數和那斯達克指數一度雙雙改寫歷史新高，加上亞股回穩，上周全球主要股票指數均以上漲作收，其中，MSCI 日本指數和中國指數單周漲幅甚至都超過 4%。

摩根投信指出，新興市場上周買氣出現回溫，當中又以新興亞洲基金資金動能最為強勁，上周淨流入金額，較前周甚至翻三倍達 27.66 億美元，並已連續第 3 周吸金；全球新興市場基金和歐非中東基金上周資金動能同步由負翻正，分別轉流入 17.74 億美元和 1.22 億美元，僅拉丁美洲基金連兩周失血。

時間拉長來看，今年以來美股基金表現最亮眼，今年來累計資金淨流入金額已突破 2,639.9 億美元；全球新興市場基金累計達 563.7 億美元，新興亞洲基金和歐股基金迄今亦分別有資金淨流入 299.17 億美元和 181.79 億美元。

摩根美國科技型產品經理張致寧表示，8 月底全球央行年會後，市場解讀美國聯準會貨幣政策態度偏鴿派，加上美國 8 月非農就業數據爆冷低於預期，一度高漲的貨幣政策緊縮預期落空，美股投資氣氛備受提振，美股基金憑藉著有基之彈，上周再湧入逾百億美元資金，連續 4 周穩居全球股票基金吸金王寶座，今年來累計資金淨流入金額更直逼 2640 億美元。

保德信投信指出，由於就業數據不如預期，預期 9 月聯準會縮減購債的可能性極低，市場將聚焦 11 月、甚至年底的例行會議。整體來說，通膨數據及就業狀況每月的數據持續上下起伏，將是聯準會透露未來動向的指標。

保德信投信說，聯準會不急於縮減購債，使得市場資金動能強勁，目前美股多頭格局不變，對於與美股高度連動的亞洲股市，特別是台韓雙雄市場具有多方支持作用。

