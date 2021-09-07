盤前財經大事搶先讀2021年09月07日

今日操盤前瞻

台灣 8 月 CPI、進出口統計

中國 8 月進出口統計

澳洲央行 9 月利率決策

除權息：萬海、台新金、統一超

大摩：2021 年資產故事 大宗商品才是主角

對於許多投資者來說，2021 年是比指數所呈現的更艱難的一年。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 指出，分析前 9 個月主要投資產品，多數表現不盡如人意，只有大宗商品最為亮眼。閱讀全文...

新加坡宣布解除波音 737MAX 的飛行禁令

新加坡航空監管機構周一 (6 日) 表示，已經完成對波音公司 (BA-US) 737 MAX 客機的技術評估，即日起解除停飛兩年多的禁令。閱讀全文...

鴻海 8 月營收 4000.49 億元 寫同期次高 9 月上看 5000 億元

鴻海 (2317-TW) 昨 (6) 日公告 8 月營收 4000.49 億元，月減 4.3 %、年減 4.87%，為 14 個月低點，不過仍寫下歷史同期次高；累計前 8 月營收 3.52 兆元，年增 22.1%，則為同期高。閱讀全文...

台塑四寶 8 月營收月增 1% 南亞四產品線同點火再創新高

台塑四寶昨 (6) 日公告 8 月營收共達 1447 億元，月增約 1%，年增超過 68%；在歲修或定檢廠房陸續恢復生產下，台塑、台化營收均較上月成長，而南亞受惠電子材料需求強勁，化工、聚酯、塑膠各產品營收同步增溫，8 月營收再創高，已為今年第四度創高，台塑化則因變種病毒壓抑油價向上動能，為四寶中唯一營收較上月下滑者。閱讀全文...

劉揚偉：買旺宏 6 吋廠 可解決電動車三大問題

鴻海董事長劉揚偉昨 (6) 日表示，電動車目前有三大問題，充電時間太長、續航力不夠、價格較油車貴，碳化矽 (SiC) 是解決三個問題的關鍵技術，也是鴻海買下旺宏 (2337-TW)6 吋廠的原因。閱讀全文...

封測價格漲到 2022 年 外資估日月光投控明年雙率再成長

外資昨 (6) 日出具報告指出，日月光投控 (3711-TW) 不僅打線封裝需求強勁，測試、先進封裝訂單同樣熱絡，有助封測價格漲勢延續至明年，預期日月光投控封測及材料業務 (ATM) 明年毛利率、營益率仍可較今年成長，維持買進評等、目標價 145 元。閱讀全文...

半導體測試需求旺 京元電、矽格 8 月營收雙寫新高

由於各晶圓代工廠產能持續滿載，下游封測訂單也熱絡，近來隨著晶片功能增加，測試時程也拉長，測試廠京元電 (2449-TW)、矽格 (6257-TW) 產能供不應求，8 月營收分別達 30.45 億、15.9 億元，雙雙改寫歷史新高。閱讀全文...

台幣逼近 27.5 元大關 央行：外資匯入進場買股

新台幣自 8 月下旬以來呈現升值趨勢，過去二周升值約 1.1%，昨 (6) 日最高一度見 27.569 元，再次逼近 27.5 元心理大關，台灣央行外匯局局長蔡烱民對此說明，近來新台幣偏強，主因外資匯入並進場買超台股。閱讀全文...