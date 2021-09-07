傳台積電高雄設7奈米廠 陳其邁：無法證實

媒體報導指出，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 擴大在台投資，擬南進高雄建置 7 奈米廠，對此，高雄市長陳其邁今 (7) 日表示，無法證實特定廠商投資訊息，應由該廠商做訊息發布，但他強調，高雄水電供應沒問題，會做好築巢引鳳的準備，吸引國際大廠投資。

中油高雄煉油廠 2015 年底關廠，整治場址面積 169.5 公頃，供應鏈傳出，高雄市府積極爭取台積電設廠，協助解決建置廠房問題，選定煉油廠五輕舊址基地，初步規畫 6 個廠，主要作為 7 奈米製程生產據點。

陳其邁上午出席活動受訪指出，歡迎任何大廠來投資高雄，但特定廠商投資訊息，應該由廠商來做訊息發布，他沒辦法證實特定廠商的投資訊息。陳其邁強調，高雄市築巢引鳳，吸引國際大廠來高雄與台南，成為最有價值的產業聚落，一直都是我們的政策目標。

陳其邁指出，國際半導體供應鏈近年快速重組，高雄除了引進半導體大廠，更希望建立完整產業聚落，因此，配合經濟部南部半導體材料 S 廊帶計畫，包括英特格等 23 家大廠先前到訪高雄市府，他親自做簡報，廠商也前往路科、橋科與臨海工業區進行投資環境考察。

陳其邁表示，市府積極招商，包括被動元件或相關高科技產業，未來都會在中油舊廠區、橋科、路科產業園區落腳，且高雄水電供應都沒有問題，高雄有 500 億度電，目前只用了 280 億度電，約占 56%。

水的部分，陳其邁說，預期再生水廠可再增加 18 萬噸水，高雄為台灣現有科學園區水資源供應最穩定縣市，招商「緊緊緊」、落實產業升級是他任內兩大重要政策，除 5G AIoT 新創園區加速招商，同時努力引進半導體產業國際大廠。

