〈貴金屬盤後〉黃金跌破1800美元關卡 1個月來最大下跌

週二 (7 日) 交易，黃金期貨價格收低，為約莫 1 個月來最大單日下跌程度，讓金價跌回 1800 美元關口以下，係因美元走強且公債殖利率上升，令貴金屬需求承壓。

Altavest 執行合夥人 Michael Armbruster 表示，金價的下跌是「對美元走強和公債殖利率上升的反應。」

但他認為，倘若 Fed 週三發布《褐皮書報告》表明美國經濟正在降溫，那麼屆時將成為黃金的看漲因素，「目前我們仍喜歡在低於 1800 美元的價位買進黃金。」

12 月交割的黃金期貨價格大跌 35.20 美元或 1.9%，收每盎司 1798.50 美元，為 8 月 9 日以降單日下跌金額和幅度最大紀錄，且令該期貨價格收在 8 月 26 日以來最低點。

上週金價收高 0.8%，且週五登上 6 月 16 日以來最高收盤價。

Zaner 分析報告指出，由於美國上週五公布的 8 月非農報告嚴重遜於預期，市場預料 Fed 可能保持立場，所以黃金可能出現典型的過度反應。

Zaner 分析師指出，交易者預期本週美元將反彈，市場對黃金 ETF 的投資興趣非常差，上週結束時，整體 ETF 黃金持有量年率下降 6.8%。美國公債殖利率週二大升，接著中國官方 8 月黃金持有量較前月下降 0.6%。

ICE 美元指數上升 0.5% 至 92.48。10 年期公債殖利率週二自上週五的 1.322% 上升至 1.369%。

Delta 新冠變種病毒引起的擔憂情緒、Fed 貨幣政策計畫的不明確性，以及勞動市場似乎復甦不均，黃金交易在這些背景拉扯下進行。一些分析師認為，寬鬆貨幣政策仍在實施這一點讓股市屢創高位，從而削弱了黃金需求。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 研究報告中寫道，「黃金正在找新興趣，但目前陷入了非常混亂的經濟前景和股市不斷創下的新高之間。」

FxPro 高級金融分析師 Alex Kuptsikevich 指出，與此同時，8 月份黃金進口量依然強勁，為過去 5 個月以來最高水準。

「市場需求旺盛和價格誘人，為此創造了有利條件，促使珠寶商提前增加購買量，為即將到來的聖誕節做準備。」Kuptsikevich 說。

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