東協商機大 台商最看好這三大市場潛力

東協市場近年來備受矚目，根據渣打集團今 (8) 日發布「台灣－東協商機無界限」調查，受訪企業認為東協各國最有潛力的市場分別是：新加坡、菲律賓與馬來西亞，其中新加坡被企業視為成立業務行銷據點及區域總部 (74%) 以及區域研發或創新中心 (63%) 的理想地點。

調查結果顯示，多數台灣企業對東協地區的業務前景充滿信心，95% 的受訪企業預期營收將成長，而有 93% 的受訪企業認為生產力可望顯著提升。

渣打集團今年 4 月針對數十家業務跨足東協市場的台灣企業主與高階經理人，進行訪談調查，受訪者認為，對於拓展東協區域業務最重要的驅動力，依序是進入東協龐大且快速崛起的消費市場 (66%)，發展成熟也可信賴的供應商體系 (55%)，以及藉由自由貿易協定 (FTAs) 而進入全球市場。

此外，受訪者普遍認為區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 將有助吸引更多投資注入東協市場，91% 的受訪企業預計在未來 3 至 5 年內，增加至少 25% 的資金在東協市場。

儘管企業看好東協市場前景，但對於幾項潛在風險仍保持高度關切，其中以新冠肺炎疫情所帶來的公衛健康風險 (75%) 最受關注，其次則是地緣政治的不確定性與潛在貿易衝突 (66%)，消費支出衰退與經濟復甦緩慢 (61%) 為最。

另外，7 成的受訪企業認為對於區域法規的了解，交易支付方式與基礎建設將是未來 6 到 12 月內拓展東協業務所需面臨的首要挑戰，而建立供應商關係與供應鏈管理 (59%)、採用符合東協市場的產業模式與營運流程 (50%) 則分別次之。

渣打國際商業銀行總經理韓德聖 (Ian Anderson) 表示，近年來東協地區已經成為台灣企業進行分散供應鏈的主要據點，更是重要的消費市場，面對上述挑戰，7 成受訪企業均認為推動永續與 ESG 發展，將有望讓企業達成平衡發展並降低風險，也有 59% 受訪企業考慮透過夥伴合作或合資以提升在當地市場的能見度，50% 受訪企業則認為強化資安控管與資訊保護與推動業務同樣重要。

調查也指出，企業在拓展區域業務的同時，也十分需要仰賴金融機構的協助，68% 受訪企業認為在各項銀行服務中，完整的貿易金融服務最關鍵，其次是現金管理 (48%)、外匯避險與多元外幣結算服務 (45%)。