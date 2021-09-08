〈阿爾發投顧展望〉以機器人理財為核心 打造金融生態圈

阿爾發投顧董事長陳志彥今 (8) 日指出，作為全台首家機器人理財新創公司，面對越來越多的競爭對手，過往單打獨鬥的作法已經不再管用，線下與線上的整合為未來的趨勢，該公司決勝新金融的關鍵就是要以機器人理財為核心，打造金融生態圈。

阿爾發投顧總經理陳敏宏表示，將透過智慧金融、普惠金融、場景金融三大主軸，打造金融生態圈。

陳敏宏表示，智慧金融部分，現行已進行機器人投資的規劃與管理，未來在法規允許下，將提供一站式的金融機構資料共享。

普惠金融部分，首先在今年 4 月與永豐金證券共同聯手推出金融創新實驗 (監理沙盒) - 以機器人理財服務，定期定額投資全球 ETF，至今已有超過千位投資人參與。

陳志彥透露，以機器人理財進行定期定額投資全球 ETF 已為券商打開新的複委託商機，預計年底前還將有 2 家券商合作，明年可望再增 3 家。

阿爾發投顧 8 月與台灣大學證券期貨暨財務工程研究中心共同推出全球 ETF 投資組合，提供一般投資人參與學術界的專業觀點與研究成果。

9 月再攜手法國巴黎人壽、永豐投信共同合作，推出全台首檔採用機器人理財投資策略的類全委投資帳戶，協助客戶守護資產，完成人生不同階段的財務目標。

場景金融部分，未來，阿爾發投顧將與更多不同機構合作，並推出投資健檢及金錢管家等服務。

陳志彥強調，金融生態圈業已成形，開放銀行只是開始，未來將走向開放證券投資及開放保險服務，同時，整個金融產業及跨產業都可以透過 API 串聯所有金融服務，共同致力滿足消費者一次購足的便利。