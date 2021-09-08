葡萄王前8月營收60.86億元 年增逾7% Q4拚衝高

葡萄王 (1707-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收，由於中國疫情再起，影響需求放緩，單月營收 7.49 億元，月減 13.01%，但仍較去年同期成長 10.33%；累計前 8 月營收 60.86 億元，年增 7.21%，看好第四季迎來多個消費檔期，營收有望再攀升。

觀察三大事業體表現，台灣葡萄王受惠實體門市來客量逐步提升，加上新品銷售暢旺，實體通路業績年增 3 成以上；虛擬通路則持續增加電銷人力、優化話務作業系統，以及自營商城 AI 自投廣告有成，帶動樟芝及瑪卡商品業績成長，推升 8 月營收年增 37.08%，前 8 月營收年增 42.07%。

上海葡萄王受中國當地疫情衝擊，單月營收年增 1.4%，前 8 月營收年增 16.77%；葡眾在新品挹注下，8 月營收年增 8.42%，前 8 月營收較去年成長 3.05%。

展望後市，葡萄王表示，台灣葡萄王旗下代工事業，訂單能見度有 5 個月以上、直達明年初；葡眾本月將有益生菌新品上市；上海葡萄王則將迎來雙 11 檔期，陸續收到客戶備貨需求，惟考量疫情不確定性，將向上游原物料供應商採取彈性備料策略，看好第四季營運有望進一步成長。

葡萄王指出，上海葡萄王自今年 3 月已開始獲利後，訂單掌握度高，因應液體鋁箔袋劑型訂單急速成長，出貨量倍增，已規劃增設第二條產線，目前施工進度符合預期，預計年底前完成投產。