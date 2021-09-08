林伯豐籲暫緩調漲基本工資 喊話企業願助政府採購疫苗

工商協進會理事長林伯豐今 (8) 日建議政府，暫緩調漲基本工資，並盼政府能讓民眾打第三劑疫苗，工商企業願意協助政府買疫苗。

工商協進會今日召開第 25 屆第 14 次理監事聯席會議，台美 9 月底將召開貿易暨投資架構協定 (TIFA) 會議，林伯豐會前受訪，被問及此議題時表示，盼政府能重視台灣外銷，與美國的市場及技術，希望能盡快談台美 TIFA，本月底前將和在台的美國商會商談。

談及疫情，林伯豐則說，台灣目前最奇怪的是疫苗不夠，隨著變種病毒傳染力越來越強，建議政府若可以的話，要讓民眾打第三劑疫苗，工商企業願意協助政府買疫苗，但需經衛福部批准才可望執行，若政府同意再來籌備還來得及。

勞動部將召開基本工資審議委員會，林伯豐認為，政府今年不應再調漲基本工資，應待疫情減緩後，再來商議。

林伯豐於會中致詞時表示，在全球朝低碳轉型下，政府要制定長遠目標及政策，才能啟用碳交易稅，訂定再生能源轉換機制，重新檢討國家的能源政策，如核電列入備用電源，確保台灣不缺電，國內經濟活動可盡快恢復常態，疫情後趕快恢復正常。

由於疫情重創內需產業，林伯豐建議，政府要協助企業能存活，並讓無薪假員工獲得補貼，針對經營困難企業予以減稅。

工商協進會今日會中也舉辦注射針具捐贈衛福部儀式，由理監事捐款採購「低殘餘量注射器」500 萬支，捐贈予衛福部。

