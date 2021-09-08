騰訊、網易等遊戲企業和平台被中國官方約談

中國中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人周三 (8 日) 約談騰訊、網易等遊戲企業和平台。網易美股盤前迅速轉跌，跌幅一度擴大至 4%。

據中國官媒新華社消息，9 月 8 日，中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人會同中央網信辦、文化和旅遊部等部門，對騰訊、網易等重點網絡遊戲企業和遊戲賬號租售平台、遊戲直播平台進行約談。

約談指出，近段時間以來，中央宣傳部、國家新聞出版署先後發布《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》。官方要求各網絡遊戲企業、遊戲賬號租售平台、遊戲直播平台要堅決將有關要求落實，切實保護未成年人身心健康。

約談強調，各網絡遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網絡遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲賬號租售交易服務。

要加強網絡遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、“娘炮”、“耽美”等不良文化，要強化 “氪金” 管控等。

此外，要嚴格管理遊戲宣傳推廣，規範限制明星代言遊戲廣告，不得為違規遊戲提供推廣途徑。要加強遊戲直播管理，禁止出現高額打賞、未成年人打賞等情況。