文．洪寶山

聯準會在六月 FOMC 會上意外釋放鷹派信號，大幅上調今年經濟和通膨預期，暗示 2023 年會升息兩次，七月公佈的 FOMC 會議紀要顯示，聯準會確實已經開始討論縮減購債 (Taper) 事宜，不過無法達成共識。八月二十七日美東時間早上十點，備受矚目的傑克遜霍爾全球央行年會召開。聯準會主席鮑爾就《新冠疫情時期的貨幣政策為題》發表線上演講。

減碼 QE 並非暗示未來升息時間

在事先準備好的演講稿中，鮑爾強調了通膨的走高只是暫時的，並首次明確表示，如果經濟復甦持續，他與大多數聯準會官員都支持可能在今年開始 Taper，但強調減碼 QE 並不直接暗示未來的升息時間。對一直在尋找明確的縮表時間的投資人來說，鮑爾首次給了明確的表態，算是排除了不確定因素的潛在利空。

但什麼樣的參考標準可被視為經濟持續復甦的證據呢？聯準會副主席克拉瑞達表示，如果新增就業人數持續增加 80 萬左右，年底前可能會縮減購債規模；而聯準會理事沃勒先前則表示，再增加 85 萬個就業人口就可以縮債，於是九月三日的八月美國非農就業新增人數自然成為市場焦點。

由於七月非農新增 94.3 萬人，八月非農只需要達到 70 萬人以上，聯準會便極有可能認為就業已經滿足「實質性的進一步進展」的條件，很有可能在九月二十二至二十三日的 FOMC 議息會議中宣佈 Taper 的計畫，並於十一月三至四日執行。

美八月非農就業人口不如預期

九月三日，美國勞工部公佈數據顯示，美國八月非農就業人口增加 23.5 萬人，大幅不及市場預期的 73.3 萬人，創 2021 年一月以來最小增幅；七月份非農新增就業人數則上修至 105 萬人 。

從行業類別來看，受 Delta 病毒傳播影響，零售、休閒和酒店業是拖累非農新增人數的主因。八月零售業就業人數下滑 2.9 萬人，休閒和飯店業就業人數八月成長停滯，此前六個月該行業平均每月新增就業 35 萬人。自 2020 年二月以來，休閒和酒店業就業人數減少了 170 萬人。

最重要的是，鮑爾明確表示，就算最終量化寬鬆 QE 新增購債徹底結束，也不代表聯準會馬上著手計畫加息相關事宜，其中的關鍵原因就是 Delta 病毒威脅經濟復甦。聯準會對 Delta 病毒的擔憂意味著，在今年剩餘時間裡，美國就業市場仍將是一個問題，自 2020 年四月以來，美國非農就業人數已經累計增加了 1700 萬，但仍比 2020 年二月疫情爆發前水準低 530 萬。

在失業人口中，八月長期失業人數下降 44.3 萬至 250 萬，但仍較 2020 年二月高出 120 萬人。對聯準會來說，勞動力短缺和工資壓力仍在持續，而八月非農就業數據嚴重令人失望，將給聯準會縮減購債規模的可能時間表帶來了很大的不確定性。偏偏與此形成鮮明對比的是，失業率在下降，這讓聯準會處於一個尷尬的位置。

Delta 疫情恐影響經濟復甦中斷

一波未平一波又起，新的麻煩是美國政府的大規模財政支出將於本周終止，超過 750 萬美國人將失去疫情時期每週三百美元的失業救濟。先前媒體評論有部份的勞動力因優渥的失業津貼等於工作所得，乾脆選擇自願性失業領救濟金，對於這類自願性失業人口，聯準會就算繼續延長量化寬鬆 QE，也不會改善勞動力短缺問題，也違背了創造更多就業的經濟目標。

應該考慮取消因疫情而救急的失業救濟金，或許反倒增加就業人口。當然失業福利的支持者們擔心，停止救濟可能會破壞政府為經濟復甦付出的努力，特別是在 Delta 病毒導致感染病例激增，如果疫情態勢沒有改善，經濟復甦可能中斷。

高盛三次調降美國經濟成長率

事實上，不到三個月時間，高盛已經三次調降今年美國 GDP 成長相關預期，高盛在九月五日的報告中指出，Delta 病毒已經對第三季經濟成長構成壓力，美國消費者可能減少支出，服務業復甦放緩，而且政府的財政刺激在減少，未來阻礙消費強勁成長的變數增加，所以高盛將今年的美國 GDP 預期成長率降至 5.7%，今年失業率預期從 4.1% 升至 4.2%。

八月十八日高盛才將今年美國 GDP 預期從 6.4% 降至 6%，前後不到三周就第三次調降，除了停止疫情補貼外，增稅、債務上調等風險因素也給美國經濟帶來了額外的考驗。美國國會可能在秋天投票決定提高對企業和高收入個人的稅收，這是市場面臨的另一個短期風險。

來源：《理財周刊》1098 期

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