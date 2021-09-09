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大盤再創今年新低量是好是壞？

《非凡贏家》李健明 首席分析師 (摩爾投顧)
大盤再創今年新低量是好是壞？(資料來源:shutterstock)
大盤再創今年新低量是好是壞？(資料來源:shutterstock)
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李健明摩爾投顧矽晶圓航運股

原本台股在 8/31(二)連七漲即將完成漂亮的 V 型反轉型態，由於 Delta 變種病毒攪局讓本週指數從 9/6 盤中最高 17633 點，快速回檔到 9/9 早盤最低 17122 點，短短三天即崩跌了 511 點！所幸 9/9 早盤大盤回測半年線守穩後 (目前在 17100 點) 指數緩步走高，到了收盤反而上漲 33 點以 17304 點做收，然而成交量卻僅 2445 億創下今年以來的最低量！

投資朋友普遍擔心新低量後是否會有新低價？通常在空頭市場中新低量之後必有新低價，然而從台股週線的角度來看本週週 KD 即將在低檔呈現黃金交叉向上，表示目前台股仍為長多格局！所以量能急縮對多頭來說反而是好事，因為這代表市場搶短浮額明顯退場而且殺低意願不高，大盤短線一旦補量重回季線 (目前在 17396 點) 則指數將會挑戰 9/6 盤中 17633 高點！

再來觀察指標股晶圓三雄：9/9(四)世界 (5347-TW) 大漲 3.8% 領先收復 5 日線！聯電 (2303-TW) 由於產能持續供不應求且和客戶洽談明年產能，也上漲 2.6%，台積電 (2330-TW) 也守穩 10 日線！而且主流電子股 + 0.3% 超越大盤 0.2% 的漲幅，此意味著多頭力道已明顯轉強！

8 月營收再創歷史新高做化成鋁箔的立敦 (6175-TW) 力鎖漲停再創波段新高！同樣 8 月營收創歷史新高做電解銅箔的榮科 (4989-TW) 也強鎖漲停！此外做數位機上盒的致振 (3466-TW) 甚至鎖第 2 支漲停領先大盤再創今年新高！連接器大廠湧德 (3689-TW) 也再創三年新高！這對多頭來說都是相當有利的現象。

此外矽晶圓雙雄中美晶 (5483-TW)、環球晶(6488-TW) 也再度轉強可特別留意！

然而航運股 9/9(四)受到萬海 (2615-TW) 量大收黑的拖累，航運股反而逆勢下跌 0.9%！萬海 (2615-TW) 三大法人聯手大賣 9238 張且 9/8(三)融資大增 5904 張籌碼已相當凌亂，手中有持股者反彈務必要站在賣方！此外散裝航運的新興 (2605-TW)、台航(2617-TW)、中航(2612-TW)、裕民(2606-TW) 仍有持續破底的危機千萬不要亂搶反彈。

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