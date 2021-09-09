台灣之星攜富鈞水資打造水情解決方案 推動企客營收成長

台灣之星今 (9) 日宣布與富鈞水資結盟合作，將蒐集台灣用水、污染等水務情資，結合雲端智能監測技術及大數據分析，提供水質監測、水質改善等整合解決方，並帶動企業用戶營收續揚。

據 2021 年聯合國公布的世界水資源發展報告指出，全世界有 40 億人面臨缺水危機，2050 年可能有高達 52% 人口，生活在水資源緊張的地區。

台灣之星與富鈞水資看準水資源趨勢並攜手合作，台灣之星將發展出 AI 人工智慧的水資源管理系統，並結合 5G，即時整合國內水資源單位的水情資料，打造多元智慧水資源解決方案。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，能源議題是全球必須共同面對的課題，加速推動 5G 基礎建設同時，也將大幅增加碳排放及能源消耗，因此 2018 年已開始布局智慧能源，此次與富鈞水資攜手合作，期待能提供更有效率的管理水資源系統。

富鈞水資董事長林學廷認為，公司從傳統產業出發，朝向綠色智慧產業邁進，與台灣之星合作後，相信在雙方優勢結合下，將共同開創更多智慧水務應用的創新解決方案。

台灣之星表示，長期布局企業用戶已見成效，至今企客用戶數較去年同期成長 2 倍以上，帶動整體營收年增近 4 成，其中，物聯網布局中，合作夥伴橫跨 24 大領域、超過 300 家，至今物聯網申辦量較去年同期成長超過 4 成，傳輸流量也月增超過 20%。