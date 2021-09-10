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本週前瞻 | Cardano 將正式進入「智能合約時代」

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薩爾瓦多下載民衆作爲明智平臺拍賣開啓代幣啓動cardanonft

此外，薩爾瓦多將於 9 月 7 日正式將比特幣定爲法定貨幣。

9 月 7 日（週二），比特幣將正式 成爲 薩爾瓦多法定貨幣。薩爾瓦多政府表示，是否使用比特幣是可選擇的，並且美元也將繼續流通，工資和養老金將繼續以美元形式存入。薩爾瓦多官方比特幣錢包 Chivo Wallet 也將於 9 月 7 日 上線，爲了激勵公民下載，薩爾瓦多政府表示公民在應用程序商店中下載 Chivo Wallet，將會獲得 30 美元價值的比特幣。薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 強調，使用比特幣不是強制性的，不願意使用的公民可以不下載錢包。此外，8 月 31 日，薩爾瓦多國會還批准建立了一個 1.5 億美元比特幣信託基金，由薩爾瓦多國家開發銀行管理。該信託旨在促進比特幣美元之間的轉換，並支持推出關鍵技術基礎設施，使加密資產得到廣泛採用。

與政府激勵態度不同，薩爾瓦多民衆曾在立法議會前舉行集會，抗議採用比特幣作爲本國法定貨幣。此前薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多地方大學委託進行的一項調查顯示，77% 的薩爾瓦多民衆認爲比特幣的採用「不是很明智」或「一點也不明智」，只有 12.9% 的民衆稱其爲「明智」的舉動，6.5% 的民衆認爲「非常明智」。9 月 1 日，國際貨幣基金組織（IMF）也在推特上再次警告薩爾瓦多，表示像比特幣這樣私人發行的加密資產伴隨着巨大的風險，將其作爲本國貨幣是不可取的。此前伴隨着薩爾瓦多比特幣法定貨幣的法案提出，很多國家表達了對比特幣的興趣，包括巴拉圭、阿根廷、巴拿馬等，但截止目前，均尚未有確切提案提出。作爲第一個喫螃蟹的國家，薩爾瓦多這場「比特幣實驗」的結果值得進一步關注。

Cardano 計劃於 9 月 12 日進行 Alonzo 升級，將增加對智能合約的 支持，引入用於構建智能合約的多功能平臺，允許創建智能合約和去中心化金融的去中心化應用程序，爲企業和開發人員創造機會。Cardano 一度被認爲是以太坊有力競爭者的老牌公鏈項目，但其智能合約一直遲遲未上線，也因其落地能力問題獲得了「死鏈」稱號。此次升級後，Cardano 能否跟得上 DeFi 賽道日新月異的節奏仍有待觀察。

Cardano 目前的生態進展可點擊 此處 進行閱讀。

其他重點事件一覽（點此訂閱區塊鏈日曆）

9 月 6 日

  • 歐易 OKEx 旗下 NFT 平臺 OKExNFT發售 首批 NFT 作品
  • DeFi 風險分級協議 Saffron Finance V2 版本 完成 第二輪審計
  • 意大利高級時裝品牌 Dolce & Gabbana 在奢侈品市場 UNXD 上推出的首個 NFT 系列開始 拍賣

9 月 7 日

  • 幣安 NFT 市場關於俄羅斯冬宮博物館館藏名畫主題的 NFT 系列收藏拍賣活動 結束
  • 波卡智能合約平臺 Moonbeam 基金會 開啓 社區代幣銷售

9 月 8 日

  • NFT 二層解決方案 Immutable X 在 CoinList 平臺上 開啓 代幣 IMX 公募
  • 波卡先行網絡 Kusama 啓動第二輪第二場平行鏈插槽 拍賣
  • DAO Maker 計劃爲受黑客事件影響的用戶 空投 USDR 代幣
  • Gitcoin 啓動 第 11 輪捐贈活動

9 月 9 日

  • 去中心化雲計算網絡 Aelf 將啓動主網 換幣，換幣截止時間爲 2021 年 12 月 9 日
  • 蘇富比關於 202 個 BAYC 和 BAKC NFT 的拍賣活動 結束
  • 穩定幣協議 Terra 計劃 進行「Columbus-5」升級

9 月 10 日

  • NFT 跨鏈交易平臺 PolkaFantasy 在 TrustPad、ChainBoost 兩平臺聯合 舉辦 IDO
  • 波卡生態去中心化基礎設施平臺 Apron Network 開啓 服務市場質押通道
  • 微軟關閉 Azure 區塊鏈服務，建議 遷移 至 Quorum 區塊鏈服務

9 月 11 日

  • NEAR Protocol 舉辦的首屆 MetaBUIDL 黑客松活動 結束

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