盤前財經大事搶先讀2021年09月10日

今日操盤前瞻

美國 8 月核心 PPI

除權息：南仁湖、富鼎、精英

FOMC 永久票委：今年開始 Taper 可能是合適的

週四 (9 日) FOMC 永久票委、聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 表示，今年開始縮減購債 (Taper) 規模可能是合適的。閱讀全文...

美上週初領失業金 31 萬人 續創疫後新低

既使身陷 Delta 變種病毒威脅，美國勞工部週四 (9 日) 公布上週初領失業金人數仍減少 3.5 萬，至 31 萬人，續創疫情爆發後新低，且降幅為 6 月底以來最大。閱讀全文...

韓媒：蘋果已向汽車零件製造商發出報價請求

週四 (9 日) 韓國媒體《每日經濟新聞》引述消息人士報導，蘋果已向汽車零件製造商發出報價請求，暗示蘋果將很快會為 Apple Car 找到汽車零件合作夥伴。閱讀全文...

鴻海半導體布局 6 吋晶圓廠為基礎 揪台廠打造在地 SiC 供應鏈

鴻海 (2317-TW)S 事業群總經理陳偉銘昨 (9) 日表示，最新投入的 6 吋廠，除了生產碳化矽 (SiC) 外，也會生產微機電紅外線 (MEMS IR)，希望透過串聯國內如嘉晶 (3016-TW)、朋程 (8255-TW) 等上下游業者，打造完整 SiC 在地供應鏈。閱讀全文...

日月光投控 8 月營收衝破 500 億大關 達 504.5 億元創次高

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 昨 (9) 日公布 8 月營收，達 504.5 億元，月增 8.54%，年增 20.28%，前 8 月營收 3433.26 億元，年增 20.81%；受惠封測產能持續供不應求，加上 EMS 事業回溫，日月光投控 8 月營收不僅創同期新高，也寫歷史次高，法人看好，9 月營收將挑戰新高。閱讀全文...

五倍券 10/8 開放領用 數位 9/22 起綁定 國內電商也可用

行政院長蘇貞昌昨 (9) 日親自主持「振興方案記者會」，正式宣布五倍券上路時程，若透過超商預購，紙本券最快 10 月 8 日可以領用，數位方式綁定則從本月 22 日起開放，10 月 8 日開始消費，除了實體店家、攤商可使用外，國內電商也納入範圍。閱讀全文...

永光揮軍第三代半導體報捷 拋光液正式出貨

永光 (1711-TW) 第三代半導體布局傳捷報，用於碳化矽 (SiC) 基板拋光製程的拋光液，已小量出貨給數家矽晶圓廠，將大啖碳化矽商機。閱讀全文...

聯發科推 6 奈米迅鯤 900T 新 5G 平板近期上市

聯發科 (2454-TW) 昨 (9) 日推新品迅鯤 900T，採用台積電 (2330-TW)6 奈米製程，可望豐富產品組合，為平板及筆電廠打造強勁、輕薄且長效續航的行動裝置，搭載該產品的 5G 平板將在近期上市。閱讀全文...