〈台股盤後〉電金傳齊漲 擺尾大漲170點、收17474點最高

台股今 (10) 日在 IC 設計、面板雙虎領漲，傳產航海王、鋼鐵人勁揚，金融股助攻下，呈現電子、金融、傳產齊漲，收復季線，且尾盤再推升一波，終場加權指數大漲 170.24 點，以 17474.57 點收最高，成交量微幅放大到 2651.79 億元。

聯發科推新晶片強攻平板 NB 的利多發威，勁揚 2.66%、收在 925 元；也領軍 IC 設計強勢大漲，智威、力旺強收亮燈漲停，康呈、聯詠、旺玖、譜瑞 - KY、揚智、創意都表現搶眼。

觀察其他電子權值股表現，台積電上漲 3 元、收 622 元，日 K 連 2 紅，也為下周的除息行情搶得先機；鴻海也收高 108 元、漲 0.93%；唯獨大立光下跌 1.54%、收跌 2555 元；其餘日月光投控、南電、南亞科勁揚，友達、群創也都有超過 1% 的漲勢，成為盤面要角。

傳產股中各產業龍頭股，包括台塑四寶、台泥、紡織股的儒鴻等都向上表態；而鋼鐵股也是買盤聚焦所在，千興飆漲停，世紀鋼、燁興、中鴻、春源、中鋼也都硬挺大漲。

之前的多頭指標航運股，今天也強拉尾盤，竄升至所有類股中漲勢最猛，長榮、華航、長榮航、陽明、中航、中櫃、萬海等都再度啟航。

金融股部分，華南金、富邦金、國泰金、開發金都滿面紅，推升金融指數重新收復 1600 點，收復 5 日線、10 日線。

整體來說，台股今天量能持續低迷，但走漲的都是電子、金融、傳產的權值股，撐起加權指數大漲超過百點，重新回到季線之上，下周將進行台指期結算，預期震盪力道會加劇，若要再上攻，就需成交量放大回溫至 3000 億元以上。