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電商8月成長動能略緩 兩大平台營收僅與上月持平

鉅亨網記者王莞甯 台北
網家8月營收創同期新高。(圖：網家提供)
網家8月營收創同期新高。(圖：網家提供)
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電商富邦媒網家pchome

隨著疫情警戒降至二級，消費者外出意願轉強，電商業者 8 月成長力道略趨緩，富邦媒 (8454-TW) 今 (10) 日公布 8 月合併營收 72.24 億元，月增僅 0.71%，年增 31.74%，網家為 38.77 億元，月減 2.47%，年增 0.35%，但兩大業者月營收仍創同期新高，顯示電商市場仍維持成長趨勢。

累計前 8 月，富邦媒合併營收 550.17 億元，年增 32.37%，網家合併營收 310.74 億元，年增 9.86%。

富邦媒表示， momo 網路購物 8 月穩健成長，年增 34.4%，業績占比超過 90%，其中，居家生活、美妝保健、健康休閒、3C 家電和流行精品五大品類皆維持雙位數成長，而行動購物年增達 41%，在網購業績占比約 76.2%。

隨著購物旺季逐漸接近，富邦媒 9 月強打 99 狂購節，並針對中秋龐大送禮商機推出第二波活動中秋好食光，全力衝刺第三季表現，並作為炒熱第四季旺季前哨戰。

網家表示，8 月營收動能主要來自個人代步工具等採購需求，站上各品牌機車銷售量較上月成長近 50%，電動自行車銷售量也較上月成長近 2 倍，同時，旗下跨境電商 Bibian 比比昂 8 月營收年增 250%，消費者對跨境購物需求越趨強勁。

網家進一步指出，今年中秋禮盒銷量較去年同期成長 7 倍，而 PChome 24h 購物連續第 3 年推出「PChome 心禮節」造節活動，首次利用智慧 AI 結合大數據行銷營造個人化體驗，也有效為銷售旺季來臨前預先炒熱一波暑期購物潮。

隨著行政院已公布振興五倍券細節，網家強調，已積極研擬規劃各項方案，將集結旗下 PChome 24h 購物、露天拍賣、PChome 商店街、Pi 拍錢包和 PChome 旅遊等平台力量，全力配合政府推動經濟振興。

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