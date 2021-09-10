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富邦金前8月營運寫八大驚奇 純益與EPS續創新高 每股賺11.69元

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
富邦金前8月營運寫八大驚奇 累計稅後純益、EPS 11.69元續創新高。（鉅亨網資料照）
富邦金前8月營運寫八大驚奇 累計稅後純益、EPS 11.69元續創新高。（鉅亨網資料照）
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富邦金富邦人壽富邦產險富邦證券北富銀

富邦金控 (2881-TW) 今 (10) 日公布 8 月獲利，金控前 8 月稅後純益及每股純益均續創新高，8 月單月自結純益亦創歷年同期新高，子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前 8 月獲利也同締新猷；富邦金控 8 月底淨值約 8620 億元，普通股每股淨值達 76.97 元，同步創高，共寫下八大驚奇。

富邦金 8 月自結稅後純益 161.65 億元，累計今年前 8 月稅前純益突破 1400 億元大關，前 8 月稅後純益達 1223.49 億元，較去年同期大幅成長 91%，每股純益 (EPS) 達 11.69 元，雙雙續創歷史新高，穩居金控每股獲利王寶座。

截至 8 月 31 日，富邦金控已取得日盛金控 56.92% 股權，且富邦金於 8 月認列日盛金投資收益 2.6 億元。

從各子公司表現來看，金雞母富邦人壽 8 月稅後純益為 117.21 億元，較去年同期成長 18%；累計前 8 月稅後純益 899.25 億元，較去年同期成長 109%。

富邦人壽 RBC 超過 300% 保費收入居業界第二

富邦人壽表示，台股 8 月震盪劇烈，指數小漲作收，公司維持彈性操作，並持續實現投資獲利，亦因除息旺季帶動股息收入貢獻。人壽淨值逾 5798.2 億元，淨值比率高於 10%，RBC 超過 300%，資本水準維持良好。

債市投資方面，以維持穩健經常性收益為主要操作策略。8 月受惠於境內經常性避險成本 (CS) 持續維持低檔 (20bp 以下)，緩衝單月台幣升值匯兌影響。累積前 8 月匯兌損益與避險成本，仍持續優於去年同期。

保險本業方面，富邦人壽累計前 8 月合併初年度保費收入 (FYP) 達 1214 億元，較去年同期上升 2%，合併總保費收入達 3515.2 億元，台灣業績預估排名業界第二。

單看 8 月，富邦人壽初年度保費收入 109.7 億元，較去年同期成長 32.3%，商品策略以投資型、退休規劃與保障型保險商品領先優勢，提供客戶完整保障。投資型商品 8 月初年度保費收入 57.1 億元，年增 92.7%，其中，類全委保單可藉由專業投信代操，具備即時調整資產配置、控管帳戶波動等優勢，帶動投資型商品初年度保費收入續創佳績。

另追求穩健收益及退休規劃的族群也可選擇利變型商品，完整布局台幣美元商品線，以滿足其資產保全穩健配置需求。

此外，富邦經營海外人壽業務有成，績效顯著提升，其中，韓國子公司累計前 8 月初年度保費及總保費各 323 億元及 421 億元，業績主要來自銀保通路，此外，退休金業務持續成長，穩居市場第二。

北富銀財管銷量年成長 16%　富邦產險簽單市佔率蟬聯龍頭

台北富邦銀行部分，2021 年 8 月稅後純益 20.77 億元，較去年同期成長 16%，獲利成長主要來自淨收益成長 11% 帶動，累計前 8 月稅後純益 134.84 億元。

今年以來，存放款持續成長及外幣債劵投資部位增加，累計利息淨收益較去年同期成長 6%；國內疫情舒緩，財富管理商品銷售動能持續提升，累計前 8 月財管銷量較去年同期成長 16%、AuM 成長 9%；疫情警戒降級，消費意願提升，信用卡一般消費金額增加，累計前 8 月信用卡簽帳金額較去年同期成長 11%，持續優於市場表現；放款成長同時維持良好資產品質，截至 8 月底逾放比率為 0.19%，備抵呆帳覆蓋率為 656%。

富邦產險 8 月純益 6.04 億元，累計稅後純益 55.97 億元，年增 46%。隨疫情趨穩，8 月簽單保費在個人保險及企業保險皆有雙位數成長，帶動公司整體保費成長 25.1%，又以健康傷害險成長 86.6% 及工程險成長 125.9% 最亮眼；累計前 8 月簽單保費收入 354.4 億元，成長 14.3%，簽單市佔率 25.4%，較去年同期增加 0.8%，蟬聯市場龍頭。

富邦證券 2021 年 8 月稅後純益 7.41 億元，累計稅後純益 53.84 億元，較去年同期成長 90%，主要受惠股利收入挹注。8 月台股指數震盪波動，富邦證券經紀單月市佔率仍達 6.6%。
 

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