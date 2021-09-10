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大盤再戰17600 電子航運鋼鐵全面表態

贏家攻略韋國慶分析師(永誠國際投顧)
大盤再戰17600，電子航運鋼鐵全面表態(資料來源:shutterstock)
大盤再戰17600，電子航運鋼鐵全面表態(資料來源:shutterstock)
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韋國慶贏家攻略永誠國際投顧IC 設計面板

今日早盤開盤買盤即進駐，IC 設計、面板雙虎領漲買盤進駐，指數一路往上，終場收最高 17,474.57，上漲 170.24 點 (+0.98%)，但成交量僅 2,659 億元，連兩日疲弱，三大法人今日合計買超 178.73 億元，外資大買 150.26 億元，投信則買 2.72 億元，自營商連兩日賣超後，今日買超 25.74 億。而外資期貨空單則是增加 2,651 張，來到 14,302 口，就技術面來看，今日收盤站上多日均線，且均線均上揚，頗有再次挑戰萬八的氣勢。

<類股動向> 觀察資金流向，電子表現強勢，但成交比重稍降至 48%，其中半導體則下滑至 33%，運輸則回升至 24.97%，以漲跌幅來看，電子上漲 0.86%，半導體上漲 0.99%，而運輸則是大漲 3.08%，電子權值股方面，今日普遍上漲，權王 #台積電 (2330-TW) 買盤進駐上漲三元，收在 622 元；# 聯電 (2303-TW) 開高震盪，+ 1.04%，收在 68.2 元；# 聯發科 (2454-TW) 上漲，終場收 925，站穩 900 元以上；其他 #鴻海 (2317-TW)、# 台達電 (2308-TW)、# 中華電 (2412-TW) 等權值股均表現不錯。

傳產股中各產業龍頭股，包括台塑四寶、台泥 (1101-TW)、紡織股的儒鴻 (1476-TW) 等都向上表態；而鋼鐵股也是買盤聚焦所在，千興 (2025-TW) 飆漲停，世紀鋼 (9958-TW)、燁興 (2007-TW)、中鴻 (2014-TW)、春源 (2010-TW)、中鋼 (2002-TW) 也都硬挺大漲。

之前的多頭指標航運股，今天也強拉尾盤，竄升至所有類股中漲勢最猛，長榮 (2603-TW)、華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)、陽明 (2609-TW)、中航 (2612-TW)、中櫃 (2613-TW)、萬海 (2615-TW) 等都再度啟航。

整體來說，台股今天量縮上漲，但漲的都是金融、電子、傳產的權值股，撐起大盤 + 170 點，中小各類股則量能縮小待資金輪動，下周台指期即將結算，預計震盪將會更大，期待大盤成交量重回 3000 億如此才能繼續上攻。

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台積電2330聯電2303聯發科2454鴻海2317台達電2308中華電2412台泥1101儒鴻1476千興2025世紀鋼9958燁興2007中鴻2014春源2010中鋼2002長榮2603華航2610長榮航2618陽明2609中航2612中櫃2613萬海2615
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