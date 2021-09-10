飛捷出貨逐季增 營運倒吃甘蔗全年重返成長

工業電腦廠飛捷 (6206-TW) 今 (10) 日召開法說會，公司表示，透過追料及更改設計，第三季開始達交率顯著提升、第四季會更好，營運將倒吃甘蔗、急起直追 2019 年的水準。

飛捷表示，歐美市場復甦，來自餐飲、百貨以及博弈市場的需求回溫，以英國子公司為例，上半年就已經超越去年整年，下半年獲利表現會更好，目前公司整體訂單生產排程已經達明年第一季。

在供給端方面，飛捷上半年雖然受到缺料嚴重影響，但透過追料以及跟客戶協調更改設計，第三季訂單達交率自第二季 5 成跳升至 7 成，預計第四季達交率會更好。

飛捷 8 月營收 4.95 億元，月增 24.9%、年增 23%，來到 29 月的高點；累計前 8 月營收 29.8 億元、年減 0.6%，也較前 7 月明顯好轉，公司看好 9 月及第四季動能將延續，全年營收將重返成長，直追 2019 年的水準。

以產品營收占比來看，POS 78%、Panel PC 17%、Mobile POS 4%、Kiosk 1%；雖然利基型產品比重略減，但飛捷透過提升高端 POS 機種，加上漲價效益發酵，下半年整體毛利率也可望持穩。