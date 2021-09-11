 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈能源盤後〉中國釋放儲備只是虛晃一招？石油上漲 本週收高

鉅亨網編譯許家華
〈能源盤後〉中國釋放儲備只是虛晃一招？石油上漲 本週收高(圖片:AFP)
〈能源盤後〉中國釋放儲備只是虛晃一招？石油上漲 本週收高(圖片:AFP)
Tag
OPEC+SPR中國儲備美國石油原油汽油天然氣

週五 (10 日) 交易，原油期貨價格上漲，本週收高，係因交易者評估中國釋放戰略石油儲備的決定，並持續監測艾達颶風後墨西哥灣生產恢復緩慢的情況。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，WTI 原油期貨價格已經在約莫 67 美元至 71 美元之間「橫盤整理」了一週左右的時間，週五的走勢「似乎是該範圍內的正常反彈」。迄今，漲勢到 70 美元遲滯不前，表明週五的漲勢可能與空頭回補和週末前平倉更有關係，而非市場重燃看漲情緒。

Cieszynski 表示，儘管如此，在美國拜登總統和中國國家主席習近平週四晚上通話後，「市場情緒普遍改善」。《華爾街日報》報導，中美領導人通話以期緩解兩國之間的緊繃情緒。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，能源市場正試圖弄清楚，拜登與習近平的通話是否會導向更有利偏好風險的積極環境。

  • 10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.58 美元或 2.3%，收每桶 69.72 美元，本週收高 0.6%。
  • 11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.47 美元或 2.1%，收每桶 72.92 美元，本週收高 0.4%。

原油週四交易時震盪大跌，係因報導稱中國計畫釋出原油儲備，以緩解大宗商品價格通膨。但分析師淡化了此舉的影響，並主張該舉措可能在今年夏季就已經執行。

加拿大皇家銀行資本市場大宗商品分析師 Michael Tran 表示，「該舉措是虛晃一招，可能指的是今年夏季已經釋出的那些。這消息的時機很奇怪，只能解釋為中國政府試圖壓低市場的方式。」

高盛分析師週四晚間發布報告指出，「此舉反映了 “石油市場快速收緊，且增加的供應量早已經被市場納入考慮。」

「這釋出與衛星數據庫存跟踪一致，因此已經在我們和共識的平衡中。」

「此外，概念上說，這並非市場上出現新原油，因為政府指定的原油儲備實際上與中國 SOE (國有企業) 煉油廠沒有區別，這可以從近似政府和商業衛星庫存的高度連動中看出，這與美國的戰略石油儲備 (SPR) 相反，美國 SPR 數量龐大，且被假定為不在市場上。」

美國安全與環境執法局 (BSEE) 週五晚間估計，墨西哥灣 66.36% 的石油和 75.55% 的天然氣生產仍處於關閉狀態。(因颶風艾達於 8 月 29 日登陸路易斯安那州墨西哥灣沿岸，造成生產中斷與煉油廠關閉)

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 週五報告寫到，「迄今，艾達颶風造成的原油產量總損失累積達略高於 2200 萬桶，且因為生產工作仍難以恢復，該損失數字還會增加。」

週四新聞報導指出，由於颶風對海上生產設施造成破壞，荷蘭皇家殼牌取消了出口貨物。

貝克休斯 (BKR-US) 週五報告，本週活躍的美國石油鑽井平台數量增加了 7 個，達到 401 個。上週美國石油鑽井平台減少 16 個，為今年迄今最大的單週減少程度。

前瞻

OPEC 預期週一發布石油月度報告。路透社週五援引 OPEC+ 的兩名消息人士談話報導，OPEC + 可能將下修其 2022 年石油需求成長預期，因應 delta 新冠變種病毒蔓延，對燃料使用復甦速度造成的威脅。

另外，國際能源署 (IEA) 將於週二發布石油月度報告。

其他能源商品交易
  • 10 月交割的汽油期貨價格上漲 2.6% ，收近每加侖 2.15 美元，本週持平。
  • 10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.15 美元，本週下滑 0.6%。
  • 10  月交割的天然氣期貨價格下跌近 1.9%，收每百萬 Btu 4.938 美元，本週上漲 4.8%。

週四天然氣收在每百萬 Btu 5.03 美元，再創 2014 年 2 月以來最近月期貨的新高收盤價，係因美國供應緊繃，以及墨西哥灣生產復甦緩慢所致。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞