〈能源盤後〉中國釋放儲備只是虛晃一招？石油上漲 本週收高

週五 (10 日) 交易，原油期貨價格上漲，本週收高，係因交易者評估中國釋放戰略石油儲備的決定，並持續監測艾達颶風後墨西哥灣生產恢復緩慢的情況。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，WTI 原油期貨價格已經在約莫 67 美元至 71 美元之間「橫盤整理」了一週左右的時間，週五的走勢「似乎是該範圍內的正常反彈」。迄今，漲勢到 70 美元遲滯不前，表明週五的漲勢可能與空頭回補和週末前平倉更有關係，而非市場重燃看漲情緒。

Cieszynski 表示，儘管如此，在美國拜登總統和中國國家主席習近平週四晚上通話後，「市場情緒普遍改善」。《華爾街日報》報導，中美領導人通話以期緩解兩國之間的緊繃情緒。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，能源市場正試圖弄清楚，拜登與習近平的通話是否會導向更有利偏好風險的積極環境。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.58 美元或 2.3%，收每桶 69.72 美元，本週收高 0.6%。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.47 美元或 2.1%，收每桶 72.92 美元，本週收高 0.4%。

原油週四交易時震盪大跌，係因報導稱中國計畫釋出原油儲備，以緩解大宗商品價格通膨。但分析師淡化了此舉的影響，並主張該舉措可能在今年夏季就已經執行。

加拿大皇家銀行資本市場大宗商品分析師 Michael Tran 表示，「該舉措是虛晃一招，可能指的是今年夏季已經釋出的那些。這消息的時機很奇怪，只能解釋為中國政府試圖壓低市場的方式。」

高盛分析師週四晚間發布報告指出，「此舉反映了 “石油市場快速收緊，且增加的供應量早已經被市場納入考慮。」

「這釋出與衛星數據庫存跟踪一致，因此已經在我們和共識的平衡中。」

「此外，概念上說，這並非市場上出現新原油，因為政府指定的原油儲備實際上與中國 SOE (國有企業) 煉油廠沒有區別，這可以從近似政府和商業衛星庫存的高度連動中看出，這與美國的戰略石油儲備 (SPR) 相反，美國 SPR 數量龐大，且被假定為不在市場上。」

美國安全與環境執法局 (BSEE) 週五晚間估計，墨西哥灣 66.36% 的石油和 75.55% 的天然氣生產仍處於關閉狀態。(因颶風艾達於 8 月 29 日登陸路易斯安那州墨西哥灣沿岸，造成生產中斷與煉油廠關閉)

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 週五報告寫到，「迄今，艾達颶風造成的原油產量總損失累積達略高於 2200 萬桶，且因為生產工作仍難以恢復，該損失數字還會增加。」

週四新聞報導指出，由於颶風對海上生產設施造成破壞，荷蘭皇家殼牌取消了出口貨物。

貝克休斯 (BKR-US) 週五報告，本週活躍的美國石油鑽井平台數量增加了 7 個，達到 401 個。上週美國石油鑽井平台減少 16 個，為今年迄今最大的單週減少程度。

前瞻

OPEC 預期週一發布石油月度報告。路透社週五援引 OPEC+ 的兩名消息人士談話報導，OPEC + 可能將下修其 2022 年石油需求成長預期，因應 delta 新冠變種病毒蔓延，對燃料使用復甦速度造成的威脅。

另外，國際能源署 (IEA) 將於週二發布石油月度報告。

其他能源商品交易

10 月交割的汽油期貨價格上漲 2.6% ，收近每加侖 2.15 美元，本週持平。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.15 美元，本週下滑 0.6%。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌近 1.9%，收每百萬 Btu 4.938 美元，本週上漲 4.8%。

週四天然氣收在每百萬 Btu 5.03 美元，再創 2014 年 2 月以來最近月期貨的新高收盤價，係因美國供應緊繃，以及墨西哥灣生產復甦緩慢所致。