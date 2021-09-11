〈璨樹強颱來襲〉愛車泡水好心痛 汽車颱洪險這樣買更省錢

今年颱風季以來，各地水災頻傳，不少車輛也都成為了泡水車，許多車主在心痛之餘，紛紛想為愛車加買颱風洪水險來轉嫁風險。不過，台灣《保險法》權威劉北元指出，買這類保險之前得注意一些「眉角」，才能花最少的錢，讓愛車得到最有效的保障。

汽車颱風洪水險偏貴 投保比率低

事實上，目前一般的汽車保險，不論是甲、乙、丙何種形式的保單，對於颱風或洪水所造成的車輛毀損並不負理賠責任。劉北元指出，想為愛車轉嫁天災所帶來的風險，車主就必須先投保「汽車車體損失險」後，在該保單中增加颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款，才能讓愛車獲得相關的保障。

不過，劉北元也表示，目前汽車車體損失保險再搭配颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款，保險費大約是汽車價值的 0.6-0.9% 計算，以 100 萬元的汽車為例，年繳保費約 6000-9000 元，感覺上不是很便宜；再加上車主可以在颱風來襲前，主動將車子移到安全的地方停放，顯示買保險並不是唯一的避險方法，這也使得汽車的颱風洪水附加條款的投保比率並不高。

聚焦車輛泡水保險 經濟實惠

因此，劉北元建議，若想要為愛車投保，又要經濟實惠些，目前有些保險公司推出「汽車保險泡水車補償損失險」或「汽車天災事故損失補償險」，亦即承保範圍僅限縮在車輛泡水的損失上，其保險金額大致上都採限額投保，最高為 20 萬元，最低為 5 萬元，在保險金額內的損失是以實損實賠的方式賠付。

舉例來說，不分價位的國產車選擇投保限額 10 萬的「泡水車補償損失險」，倘採固定費率，一年的保費約 1000 元，對於車主而言，算是負擔較輕的選項。

評估自身需求 注意理賠範圍各不同

要注意的是，上述幾個保險商品的理賠範圍各不相同，車主在投保時最好根據自身的需求加以評估。

劉北元指出，以汽車車體損失保險附加颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款為例，在遭遇損害時，保險公司理賠的方式是以車輛修復的實際費用為原則，可是，如果整車泡水，或被倒塌路樹或廣告招牌壓垮等損失較嚴重的情形下，若車輛已無修復的價值，保險公司將會比照全損方式賠付車輛當時的實際價值。

至於「汽車保險泡水車補償損失險」或「汽車天災事故損失補償險」，則將理賠的範圍侷限在汽車泡水的損失上，其他如廣告招牌或路樹砸傷的損失，就不在承保範圍內。

最後，劉北元也提醒車主，即便住宅已經投保颱風洪水附加保險，但停放在家中或地下室的車輛泡水，並不在保單保障範圍之內，相關車輛仍然需要投保汽車車體損失險，附加颱風及洪水附加條款，才能獲得相關保障。